"He vivido varios años de su mano" , comenzaba diciendo la que fuera portavoz del papa Francisco, tras lo que comenzaba a contar con todo lujo de detalles cómo desembocó en aquel puesto. "Aquello fue un cambio en mi vida. Hablar de tú a tú con el papa en español, con sus bromas y perfectamente conocedor de nuestro país y nuestra gastronomía... le encantaba la tortilla de patatas y las yemas de Ávila. Le seguí durante cuatro años como periodista, pero después tuve el honor de que me llamara a su lado" , recuerda.

García Ovejero relata cómo le eligió, aunque confiesa todavía no saber exactamente la respuesta: "Trabajaba como periodista de radio y tele, pero jamás pensaría que alguien me está observando... pero resulta que sí, un día a mí me sonó el móvil y en italiano me dicen que el papa me quería pedir que sea su portavoz. Volví a mi casa diciendo: 'Está loco'. Y así fue. No hubo ni examen ni oposiciones".