En el especial de ' Todo es mentira ' por la muerte del Papa, Javier Nart muestra una postura tajante en con respecto a una de las mayores problemáticas de la Iglesia , la herencia de siglos de una "extraordinaria" corrupción: "La realidad es que la ruptura de la Iglesia se crea cuando se están utilizando indulgentes cantidades de dinero, no para mayor gloria de Dios, sino del Papa que construía la Basílica de San Pedro. De ahí sale el protestantismo, cuando Lutero dice se acabó, no puede ser que las indulgencias se vendan para que el Papa cree la mayor iglesia del mundo".

El exeurodiputado le parece "contradictorio" que se hable a día de hoy del espíritu de pobreza "con el lujo descomunal en que se producen las ceremonias en la Catedral de San Pablo". Una opinión que Pedro Miguel Lamet, sacerdote jesuita y escritor, que no ha podido soportar teniendo en cuenta el legado del papa Francisco: "Entonces a ti Francisco no te ha servido de nada, está muy claro. El ejemplo de Francisco no te ha servido de nada".