A pesar de que el director de 'Religión Digital' considera que "hacer quinielas sobre esto es muy complicado", José Manuel Vidal se moja en el programa de Risto Mejido sobre quiénes tienen más papeletas para convertirse en el nuevo Pontífice. No sin antes dejar una cosa clara: "El 80% de los cardenales que van a elegir al sucesor de Francisco son creación de Francisco, por lo tanto la continuidad yo creo que está asegurada. El sector más conservador no tiene nada que pintar, es una minoría muy ruidosa pero no tiene eco dentro del Colegio Cardenalicio".