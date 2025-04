"En este caso es aún más grave porque el anuncio se hace en la propia web de la Junta de Andalucía, incumpliendo de forma clara la ley : la gratuidad hasta los 14 años la sufraga el gobierno de España, no la Junta de Andalucía. Esto va a traer cola", compartía en la red social.

Y, tras repasar toda la actualidad de este tema, Susana Díaz no dudaba en tomar la palabra en el plató de 'Todo es mentira': "Espero que esto se solucione cuanto antes y que ese dinero y esas bonificaciones se restituyan. Lo que no se puede es tomar a los andaluces por tontos, y querer venderles que algo lo ha hecho un Gobierno cuando lo ha hecho otro", comenzaba.

"Creo que Óscar Puente tiene que reconsiderar la decisión, ya se ha enterado toda España de que los fondos eran fondos del Ministerio, no de la Junta de Andalucía, y la artimaña de cómo lo ha expuesto la consejera para que pareciera que era el gobierno andaluz y no el de España me ha parecido muy cutre y fuera de lugar".