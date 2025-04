El avance, en exclusiva, de la entrevista de Risto Mejide a Emiliano García-Page en 'Viajando con Chester'

Disfruta del avance, en exclusiva, del primer programa de 'Viajando con Chester'

No te puedes perder la nueva temporada el próximo lunes, 28 de abril, a las 22:50 horas en Cuatro

Risto Mejide cuenta quién es el invitado que sueña tener en 'Viajando con Chester': "El día que venga, terminará el programa"

El próximo lunes 28 de abril a las 22:50h, 'Viajando con Chester' aterriza de nuevo en Cuatro con una nueva temporada cargada de las mejores entrevistas. De la mano de Risto Mejide, el estreno será con Emiliano García-Page, actual presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

'Todo es mentira' ha emitido, en exclusiva, un avance de la entrevista de Emiliano García-Page, y así lo ha anunciado Risto Mejide: ''Me hace especial ilusión podremos ofreceros un tipo de conversación de de entrevistas con muchísima honestidad''.

''A mí me gusta especialmente porque es televisión de la de antes, sin fuegos artificiales, sin grandes parafernalias, simplemente dos personas hablando en una localización, y en este caso me hace especial ilusión empezar por Letur, por los vecinos y vecinas que son los que realmente merecen ese protagonismo, para no olvidarnos de ellos y ver que a día de hoy siguen sufriendo las consecuencias de la DANA'', explica Risto Mejide.

La palabras de García-Page en el avance de 'Viajando con Chester'

En este avance exclusivo podemos ver cómo Risto Mejide le pregunta al político si ''se ha forrado con la política'', pero él lo niega, y da su punto de vista: ''Hay gente que entra en política o por afán de poder o por dinero, no por ideales de ningún tipo. A mí no me ha picado ese veneno''.