Un par de días después de volver a la normalidad, aunque continúa siendo el tema del que todos hablan, Marina Rivers se ha sentado en el plató del programa y ha contado en 'Todo es mentira' cómo vivió el histórico momento después de que Risto Mejide haya bromeado con ella : ''¿Qué tal se siente una al volver a 1990, cuando aún no habías nacido?'', y la influencer, entre risas, contestaba: ''Yo estaba en el paro de repente. No tenía trabajo alguno, ni oficio ni beneficio''.

''Quiero abogar por pedir disculpas publicas por todas las personas que soltamos cacharros porque creíamos que no funcionaban y realmente era todo el sistema, yo insulté al mando del garaje porque pensaba que no funcionaba, en mi barrio no suelen funcionar los semáforos y no me extrañé. Yo vivo así, en mi casa no hay cobertura normalmente, vivo como en un búnker'', cuenta Marina Rivers.