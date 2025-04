En el cuerpo de la noticia, 'The Objective' asegura que esto ocurrió pocos meses después de su llegada al Gobierno en junio de 2018, algo que José Luis Ábalos niega por completo, y por eso ha asegurado al programa que va a usar ese informe para demandar a dicho medio .

Los peritos investigan cuándo fue creada la página web y descubren que fue el 1 de febrero de 2022, según el medio, Ábalos habría contratado los servicios de Jéssica en 2018, algo que no es posible porque la web no existía en ese entonces.

Además, el programa ha hablado en directo con Jon Palma, analista digital y el perito encargado del informe de José Luis Ábalos, quien afirma que ''Ábalos no pudo elegir a Jéssica de la web que dice 'The Objective'' porque, según confirma, ''la web no existía''.