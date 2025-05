Miguel Salazar Madrid, 15 MAY 2025 - 16:54h.

El periodista analiza las filtraciones de mensajes entre Pedro Sánchez y Ábalos

José Luis Ábalos reconoce que parte de los mensajes con Pedro Sánchez se publicaron con su consentimiento: "Los entregó a dos personas con las que mantiene buena relación"

Continúan saliendo a la luz los mensajes entre Pedro Sánchez y el que fue su mano derecha, el exministro de Transportes Jose Luis Ábalos. Este jueves se han conocido más filtraciones en las que aparecen también 'watsapps' con Nadia Calviño sobre el rescate a Air Europa.

Javier Chicote, jefe de investigación del tabloide digital 'ABC', ha hecho balance en 'Todo es mentira' sobre las filtraciones que afectarían directamente a la cúlpula del gobierno. "Yo creo que lógicamente Ábalos tiene una participación en esta historia", dice. Está convencido de que el exsecretario de organización del PSOE, cesado de sus cargos por su implicación en el 'Caso Koldo', quiere lanzar "un claro mensaje" admitiendo que consintió la filtración.

"Una denuncia no tendría recorrido"

"No voy a decir quién lo ha filtrado, pero Ábalos está detrás", asegura en directo. Si es delito o no la publicación de mensajes es una de las cosas que se está poniendo sobre la mesa en los últimos días. En las filas socialistas consideran que hay un interés en desbancar al presidente del gobierno con estos mensajes, a los que restan importancia como ha declarado la propia Margarita Robles. Pero Javier Chicote está convencido de que una denuncia en este sentido "no tendría ningún recorrido", dice admitiendo que tiene una amplia experiencia profeisonal en la publicación de contenidos similares.

"La tendrían que hacer Pedro Sánchez o Nadia Calviño, pero creo que perderían el tiempo", opina. Chicote ha analizado también la posición de la ministra de defensa, después de que el periódico 'El Mundo' publicase unos mensajes donde Sánchez llamaba "pájara" a la socialista.

"Una persona que ve que su jefe se dirige hacia ella en ese término se podría haber traducido en una dimisión de ella", comenta Javier Chicote. Además, el periodista está seguro de que Ábalos tiene material "más importante" que el que ha mostrado.