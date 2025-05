Miguel Barroso 16 MAY 2025 - 11:21h.

Juan Carlos I no acude al acto de conciliación con el expresidente de Cantabria

El rey emérito inicia acciones legales contra Miguel Ángel Revilla y le reclama 50.000 euros

Compartir







El rey emérito, Juan Carlos I, anunció que había emprendido acciones legales contra Miguel Ángel Revilla. La razón se basa en que considera que entre 2022 y 2025, el expresidente de Cantabria, dio sus opiniones de forma pública en varios medios de comunicación que habrían atentado contra el derecho al honor de Juan Carlos I.

La reacción por parte del expresidente de Cantabria no se hizo esperar, que decidió comparecer ante los medios de comunicación para expresar su malestar y enfado tras la querella recibida por parte del monarca.

"Por un lado estoy cabreado y por otro me pregunto por qué yo. Probablemente este señor quiera atajar otras voces y haya pensado que yo soy por el conocimiento que la gente tiene de mí y la afectación que veo en toda España, dar un escarmiento", comenzaba señalando Revilla ante los medios.

El emérito planta a Revilla: "Me hubiera gustado preguntarle por qué yo"

El expresidente de Cantabria acudía hoy a los juzgados porque estaba citado para acudir a un acto de conciliación tras la demanda interpuesta por Juan Carlos I. En este acto, se le solicitaba que dijera que había mentido y tras la no comparecencia del rey, ofrecía una comparecencia ante los medios allí congregados.

"Ha sido un acto atípico. Miguel Ángel Revilla no ha mentido sino que lo único que ha hecho es beber de las fuentes en las que obtenido la información y así lo ha dicho mi abogado", comenzaba asegurando el expresidente cántabro tras el acto de conciliación.

Los compañeros de la prensa han querido saber cómo se había tomado que don Juan Carlos de Borbón no hubiera acudido al acto de conciliación estando en nuestro país y Revilla, ha vuelto a ser muy claro, porque en el fondo tenía la esperanza de que acudiera “Que hubiera venido y si viene, hubiéramos tenido un careo y no sé si hubiéramos podido llegar a algún acuerdo. No creo que hubiera habido acuerdo porque yo no rectifico en nada en lo que estoy convencido. Hubiera agradecido que se presentara y más estando en regatas con sus amigos, es una hora de avión, un avión supersónico”.

El expresidente de Cantabria tiene claro que no se pueden disculpar los delitos “Quién disculpa tropelías de los cargos públicos, es porque igual tiene trayectorias parecidas…”. Visiblemente emocionado, Miguel Ángel Revilla ha intentado recalcar que él no ha querido hacer daño a nadie, pero sí denunciar una realidad.

Respecto al juicio, considera que no va a ser un proceso sencillo “Creo que no se ha metido en una carrera demasiado adecuada, no sé por qué ha hecho esto… ¿Por qué un Borbón, Borbón Dos Sicilias contra un Revilla Roiz Morante?”. Además, ha vuelto a mostrar su esperanza de que don Juan Carlos I asista al juicio, el día que se celebre.

Revilla se emociona al hablar de su familia

Tras sus declaraciones ante los medios, el expresidente cántabro atendía en primicia a 'En boca de todos' y se emocionaba al hablar de lo que ha pasado su familia con todos esto. "He llorado mucho por mi familia", apuntaba con lágrimas en los ojos.