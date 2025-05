Pedro Jiménez 15 MAY 2025 - 16:26h.

Violencia, plagas y trabajadores al límite. Y los 'sintecho' en un limbo inhumano: te contamos todos los detalles de la brutal situación de la T4 de Barajas

Aena anuncia el cierre nocturno: "Solo pasarán los viajeros con billete, familiares y trabajadores"

Aumenta la inseguridad y la presencia de chinches en el aeropuerto de Barajas: "Corremos mucho peligro"

Compartir







Violencia, plagas y trabajadores al límite. Y los 'sintecho' en un limbo inhumano. La terminal T4 de Barajas es un auténtico calvario y 'En boca de todos' se ha hecho eco de ello. De hecho, se ha vuelto a época pandemia y, en caso de no tener tarjeta de embarque, no se podrá pasar, lo que está dificultando que las 471 personas que duermen hoy en día ahí puedan pasar la noche y, de alguna manera, cobijarse.

Además, en estos momentos hay una guerra política entre Madrid y Aena por los sintecho del aeropuerto de Barajas (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea). Pero... ¿quién tiene la competencia? Aena le está diciendo al Ayuntamiento de Madrid 'que se ponga las pilas' y José Luis Martínez Almeida, por su parte, considera que no es de él la competencia, que "estamos todo el día hablando de competencias cuando lo importante son las personas". Además, el alcalde pide reuniones con varios organismos: Ministerio de Transportes, el de Interior y con la propia AENA, además de con la delegación del Gobierno.

PUEDE INTERESARTE Raúl Asencio y otros tres excanteranos del Real Madrid, a juicio por la difusión de vídeos sexuales de una menor

Mientras tanto, el Ejecutivo cree que Almeida no le ha pasado ninguna lista si hay personas que tengas solicitantes de asilo y también le afea que no sepa el número de personas que duerme por la noche en el aeropuerto de Barajas. Y es que, en todo este problema hay algo que se nos olvida: la gente que duerme y convive allí es porque no le queda otra opción. Algo que hemos podido comprobar de primera mano desde 'En boca de todos'. Tanto, que estas personas se encuentran al límite.

"Gente que está en Madrid pueden venir aquí y volver a pasar lo que ocurrió en enero, que vino gente que no es buena, como carteristas. Muchas personas con adición al alcohol que meaban donde se sientan los turistas... era un descontrol", relata una persona que vive allí, en la T4 de Barajas. "Mi situación, como española, es la de estar aquí porque no puedo pagar mi domicilio. Mi economía cae y no se me da una solución...", cuenta otra persona.

Aena anuncia el cierre nocturno de Barajas

La empresa gestora del aeropuerto de Madrid-Barajas, Aena, ha decidido limitar el acceso a las terminales a pasajeros y acompañantes en algunas franjas horarias, "con el fin de contribuir a que la situación" de los sintecho que pernoctan "no empeoren", según señala Aena en una nota de prensa este miércoles. A su vez, informa que ha remitido ya el requerimiento legal que anunció su presidente y consejero delegado Maurici Lucena en rueda de prensa la semana pasada al Ayuntamiento de Madrid, como administración competente.

Desde hace varios meses, en el aeropuerto de Barajas duermen cada día entre 300 y 400 personas en situación de vulnerabilidad, una crisis que parece lejos de arreglarse.