Miguel Salazar Madrid, 14 MAY 2025 - 02:22h.

Mercedes pasa día y noche en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas: su testimonio

La imagen de la vergüenza en el aeropuerto de El Prat: Una persona sin techo, enchufada a una máquina por la ausencia de ayuda

Compartir







La situación de Mercedes es extrema. No ha recibido ni una sola ayuda del estado. Es una de las miles personas sin hogar que pasan, como pueden, día y noche en un aeropuerto. En el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde intenta dormir, se calcula que hay otras 420 personas en una situación similar a la suya. "Si quieren que nos vayamos de aquí es lo que tienen que lograr, que haya pisos sociales para los que estamos en la calle", denuncia Mercedes.

La mujer relata cómo ha llegado a vivir en una de las terminales. "Me estafó uno que trabaja aquí. Me llevó a su casa porque me alquilaba una habitación y allí se apoderaron de mi pensión todos los meses", comienza diciendo. "Llegué a no tener ni 5 céntimos para salir a la calle y gano 900 euros", agrega a 'Código 10'.

Mercedes cuenta cómo pasa su tiempo. "Mi día a día es pasear para arriba y para abajo", asegura entre lágrimas. A veces decide descansar en un asiento, aunque también suele descansar en el suelo. "Aquí nadie te echa. Lo único que hacen es que te levantes si estás en el suelo", dice.

"He vivido robos"

Según explica al programa presentado por Nacho Abad y David Aleman, Aena habría "cortado los enchufes" de algunas zonas. "No nos dejan usar los carros", denuncia. Es la imagen de la vergüenza, como la de un hombre que hemos podido ver enchufado a una máquina para sobrevivir en el aeropuerto de Barcelona - El Prat. "Hay mucho sinvergüenza aquí, incluso los empleados", comenta.

Saqueos, amenazas y hasta agresiones... hay más caras ocultas de la situación que atraviesan varios aeropuertos españoles con el sinhogarismo. "He vivido robos aquí", relata Mercedes. La mujer narra que también ha visto cómo mucha gente consume drogas. "Sé quienes lo hacen y quienes piden para consumir. Los vigilantes lo saben y la policía también", señala.

Un hombre, enchufado a una máquina en el aeropuerto de El Prat

Hemos podido ver cómo un individuo sin hogar estaba conectado a una máquina en el aeropuerto de Barcelona- El Prat. David Aleman, presentador del programa, no ha dado crédito con la imagen. "Me parece impresionante que tenga que enchufar el respirador en el aeropuerto y no vayan los servicios sanitarios", comentaba.