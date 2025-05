Miguel Salazar Madrid, 14 MAY 2025 - 00:46h.

Roma Gallardo relata cómo se ofreció a colaborar con Frank Cuesta para una recaudación

Nacho Abad, sobre la polémica de Frank Cuesta: "Hay mucha gente enfadada con él porque se ha caído un mito"

El comunicado de Frank Cuesta admitiendo que ha cometido errores fatales, entre otras cosas que no es veterinario y que no tiene cáncer, está generando polémica al dar varias versiones sobre las mismas cuestiones. El naturalista decidió lanzarlo tras salir a la luz unos audios donde reconocía que pretendía maltratar a perros y gatos de su santuario.

El creador de contenido Roma Gallardo se ha pronunciado sobre las palabras de Frank Cuesta. Además, ha compartido en directo en 'Código 10' cómo fue su intento de colaboración con él hace un tiempo. "Me ofrecí, pero no llegué a recaudar nada para él. Hable con él y me dijo que no hacía falta", dice.

En aquél momento, Gallardo se sorprendió con su negativa a ayudarlo. "Me pareció raro, supongo que con el directo que hizo con TheGrefg ya llegó a la cantidad que le hacía falta", asegura. Según ha podido saber este programa, pudo haber conseguido unos 100.000 euros para la adquisición de tierras.

"Todo se notó que fue irónicamente"

"En mi caso, confiando en la buena fe, yo por ejemplo todos los meses tengo una cantidad que destino a tema de animales y no pido donaciones", comparte. Otro de los puntos sobre los que se ha pronunciado Roma Gallardo en torno a la polémica de Frank Cuesta ha sido el del cáncer. El naturalista dio a conocer hace unos meses que había vuelto a tratarse de un cáncer que padece en la sangre.

Sin embargo, en uno de sus últimos comunicados reconoce que ha sido una farsa. "En el momento en que él dijo 'no tengo cáncer', todo se notó que fue irónicamente porque lo leyó o lo que sea", opina Gallardo. Insiste en que hay "ironía" en sus palabras.

"Dijo: 'no tengo cáncer, tengo melodisplasia'. Esa enfermedad es cáncer porque está categorizada por la Asociación Americana del Cáncer", añade Roma Gallardo. "Creo que queda bastante claro porque afirma incluso la enfermedad que padece que es un cáncer", aclara.

Nacho Abad analiza la polémica de Frank Cuesta

El presentador del programa también se ha pronunciado sobre las palabras del naturalista.