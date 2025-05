" Me voy a cargar todos los perros , voy a seguir poniendo veneno hasta que mueran todos los perros de alrededor. Lo siento mucho por los perros, pero están matando a mis animales. Voy a poner veneno todos los p**** días para que mueran todos los p**** perros", dice el naturalista en esas grabaciones a las que hemos podido acceder en ' Código 10 '.

En otro audio, habla de la compra de unos animales para agradar a sus seguidores. "Acabo de pillar tres suricatas pequeñas , que las criará esta ahí en el refugio durante un par de semanas, y me las han dado bastante baratas. Me han dado las tres por 30.000 euros . Así que bueno, es una inversión pero es que hay que tener suricatas. Es que a la gente le gustan las p**** suricatas", asegura.

Frank Cuesta es muy reconocido en sus redes sociales por subir vídeos con sus animales en el santuario en el que vive en Tailandia. Sin embargo, podríamos conocer otra cara del naturalista que hasta ahora no había sido vista. "Un gato grande, de color naranja, lo ha matado todo. Le he pillado llevándose, que no es para comerlo, llevándose un conejo matándolo. Osea, lo voy a matar a ese hijo de p*** y mañana le voy a tender una p*** trampa y lo voy a matar, pero además con gusto al hijo de p***", dice en esos audios.