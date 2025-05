"Hasta en el supermercado, gente que no se ha atrevido a hablarme me han dado la razón", dice. Reconoce que lo que más le afecta de toda la dura situación que ha sufrido, y por la que se ha visto obligado a recibir ayuda psicológica y psiquiátrica, han sido otras historias anónimas. "Lo que más me ha influido han sido los mensajes privados de familias con necesidades que sufrían lo mismo que yo y no tenían herramientas, una señora que tenía un hijo y estaba conviviendo con un 'inquiokupa'", lamenta.