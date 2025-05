Pedro Jiménez 15 MAY 2025 - 15:02h.

El exministro de Transporte, José Luis Ábalos, niega 'fiestas' en el Parador de Sigüenza: a debate, en 'En boca de todos'

José Luis Ábalos pide el régimen de hospedaje para demostrar que no estuvo allí

Todo parece indicar que José Luis Ábalos habría destrozado y habría dejado restos de cocaína tras una fiesta privada en una suite del Parador de Sigüenza, según publica el digital 'The Objective'. Pues bien, es por este preciso motivo por lo que, durante el programa de 'En boca de todos' emitido en Cuatro este jueves, dos colaboradores han protagonizado un tenso rifirrafe: Sarah Santaolalla y Jaime González.

"Esto mismo lo hemos hablado ayer y me dijisteis que estaba difamando", comenzaba diciendo Sarah Santaolla, que añadía que todos, cuando acudimos a algún parador, nos registramos. "Todos los ciudadanos lo hacemos y si no, le cae un paquete a la recepción. Si pasa algún altercado o algo, o incluso un incendio, se la cargan los trabajadores del hotel. No hay pruebas y los trabajadores no están dando la cara. Ya está bien de que, porque dos periodistas quieran contar una historia, les tengamos que creer", indicaba Sarah.

En ese momento, Jaime González cogía el turno de palabra asegurando que "de la información que da otro periódico no puedo dar cuenta" y matizaba: "De la que yo voy a dar cuenta dijiste que era mentira también. Como periodista, sin ser periodista, que te diga qué es lo que tiene que hacer un periodista, tú has dicho que tiene que recabar las pruebas".

Tras estas palabras, Jaime González aludía a una información que publicó su periódico 'OK Diario' sobre "los desmanes causados por Ábalos y compañía en el Parador de Teruel": "Hace una semana dijiste que eso era mentira y las pruebas las adjuntamos con la información".

Sarah, muy tensa, le preguntaba una y otra vez lo siguiente: "¿Dónde está el registro? Es muy grave las acusaciones que se dicen". Jaime, de nuevo, insistía en que Sarah "no tenía ni idea de periodismo" y esto incrementaba la tensión en el plató de 'En boca de todos'.

"Yo no he presumido de saber de periodismo porque no lo soy. Estos van de periodistas y publican basura. Y mentira. Ya está bien aguantar lecciones de periodismo sin pruebas sin registros y sin nada. A mí, pocas lecciones", subrayaba Sarah. "No he llamado a nadie basura, hablo de información", matizaba Sarah, después de que Antonio Naranjo y el propio Jaime Fernández saltasen tras sus contundentes palabras.