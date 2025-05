A pesar de no sentirse ofendido, Echenique cree que este discurso hace daño a muchas familias y también a gente creyente "decente"

El pasado 11 de mayo, el obispo emérito de Alcalá de Henares Juan Antonio Reig Pla hizo una polémicas declaraciones sobre la discapacidad "física, intelectual o psíquica" durante una homilía, afirmando que es "herencia del pecado y del desorden de la naturaleza".

Un tema puesto sobre la mesa en 'Todo es mentira', donde el colaborador Pablo Echenique no ha dudado en mostrar su profundo rechazo hacia este tipo de discursos porque perjudica a muchas familias y a la gente creyente "decente".

La tajante reacción de Echenique al polémico discurso del obispo emérito

Al escuchar el discurso de Juan Antonio Reig Pla, Pablo Echenique no tarda en opinar al respecto: "Si yo ahora dijera, que no lo voy a decir, pero hipotéticamente yo dijera que es algo muy parecido lo que hemos oído a lo que decían los nazis, a lo mejor Abogados Cristianos me demandaba por delito de odio. Si yo dijera que lo que es herencia del pecado y del desorden de la naturaleza es que un cura viole a un menor de edad, que no lo voy a decir, Abogados Cristianos a lo mejor me metía una demanda por delito de odio. Si yo dijera que a lo mejor lo que ha dicho este señor, por llamarlo de alguna manera, esto sí es delito de odio, que no lo voy a decir, Abogados Cristianos me demandaría por imputar un delito al señor obispo emérito".

Lo único que quiere demostrar con estas declaraciones es que "hay mucha hipocresía en algunas voces de la cúpula de la Iglesia" y que "es muy poco cristiano" su discurso puesto que "hace daño a un montón de familias con niños y niñas con discapacidad y a la gente creyente", aunque a él no le ofende según afirma porque ya tiene 'callo' al respecto.

Y es que, las personas creyentes "decentes" ven "cómo un supuesto representante de la Iglesia Católica tiene esa bazofia en la cabeza y además se atreve a difundirla públicamente desde un púlpito. Es gravísimo", señala.