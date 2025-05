La diferentes opiniones sobre el conflicto de Israel llevan a Pilar Rahola y Susana Díaz a protagonizar un intenso debate

Después de que saltara la noticia de que la mayoría del Congreso, incluido Junts, apoya el embargo de armas a Israel, 'Todo es mentira' conecta con la periodista Pilar Rahola para conocer cuál es su opinión al respecto. Una información que la protagonista desmiente tras haber hablado con gente del partido: "Ellos valoraron que la iniciativa que se planteaba era global y no especificaba Israel, otra cosa es que todo el mundo piense que era para Israel".

Este tema le ha llevado a la periodista a hablar en profundidad sobre cómo está tratando el Gobierno y Radio Televisión Española el conflicto, opinando que es "una gran campaña del PSOE". Al escucharlo, la colaboradora presente Susana Díaz a negar dicha afirmación, protagonizando finalmente un intenso debate sobre Israel.

La periodista opina que "hay una obsesión de la izquierda histórica con el tema israelí"

Pilar Rahola considera que "es difícil desmontar en un programa" todos los argumentos que da Susana Díaz sobre el tema de Israel, pero aún así lo va a intentar. Tal y como apuntaba Chicote, "los conflictos no son ni de izquierdas, ni de derechas", sin embargo la periodista considera que "en el tema israelí hay una obsesión de la izquierda histórica, una demonización permanente de Israel, una banalización del terrorismo y un maniqueísmo respecto al conflicto que no viene de ahora".

A pesar de ello, Pilar Rahola asegura que no personaliza y, por eso, no aplica este pensamiento a la colaboradora: "Me pareces una tipa fantástica y he aprendido a quererte". Un comentario que desata la risa en el plató. No obstante, ella quería hacer esta aclaración porque tuvieron "muchas divergencias" y, ahora que se conocen gracias al programa, quiere decir que "al menos a mí me ha caído bien".

Continuando con el tema, Pilar Rahola afirma que "los que tenemos una posición diferente parece que somos un horror" cuando realmente "partimos del conocimiento y del análisis". Y es que la periodista lleva siguiendo el conflicto desde hace 40 años, por lo que, ante todo, tiene ganas de que termine: "Lo sigo, lo conozco y me duele desde siempre".

Y aunque considera que todos parten de esta base, también cree que "muy a menudo, en determinadas posiciones de la izquierda, los muertos judíos y el holocausto sí, pero los judíos vivos es más diferente". A lo que Susana Díaz responde: "Tengo una cantidad de amigos que no te puedes imaginar con información diaria de lo que pasa en Jerusalén". Una respuesta que hace saltar a la periodista: "¡No lo personalizo!".

El zasca de Pilar Rahola a Susana Díaz

Más allá de esta opinión, Pilar Rahola considera que la senadora del PSOE ha dado datos inciertos sobre la guerra y le lanza un zasca: "Como no conoces el conflicto...". "Mejor de lo que te imaginas", le responde ella.

Sin embargo, la periodista no cree que sea así porque "los tópicos que ha repetido son enormes" como por ejemplo el discurso del genocidio o el de Hamás.

Pilar Rahola y Susana Díaz protagonizan un tenso enfrentamiento

El momento más tenso del debate llega cuando Pilar Rahola expone su opinión sobre una de las decisiones del primer ministro israelí: "El Gobierno de Netanyahu pensó que si se bajaba el tono con Hamás, se podía dedicar a la guerra con Hezbolá". Esta declaración hace saltar a Susana Díaz, quien niega con la mano: "Eso no lo ha dicho. Lo conozco y él dijo que pretendía dividir a los palestinos".

Sus contrarias opiniones al respecto les lleva a entrelazarse en un intenso enfrentamiento en el que la periodista pide poder hablar en varias ocasiones: "¡Déjame acabar! ¿Me puedes dejar? Llegar a la locura tan perversa de pensar que el primer ministro de Israel es el que quiere que Hamás funcione, es que no estáis bien".

"Hemos pensado de que te caigo bien a que estoy loca porque no pienso igual que tú", apunta la senadora. "Llevas razón, pero el discurso como mínimo es perverso", señala la periodista.