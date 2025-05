Susana Díaz califica las actitudes que tuvieron Koldo y José Luis Ábalos con Claudia Montes

Claudia Montes, conocida como Miss Asturias 2017 y como testigo por el caso Koldo, entraba en el programa hasta en dos ocasiones para defenderse de muchas informaciones que se habían difundido sobre ella por los medios de comunicación.

En la primera de sus intervenciones en 'Todo es mentira', Claudia Montes aclaró cómo fue ella quien le pidió trabajo a Ábalos a través de Instagram porque, por una situación personal suya, "necesitaba trabajo sí o sí". Fue ahí cuando Koldo se puso en contacto con ella para informarle de una empresa que necesitaba personal a la que Miss Asturias envió su CV. Sin embargo, ella aseguró no ser consciente de si por detrás ellos intermediaron para que obtuviera el puesto.

También aprovechó para denunciar públicamente que Koldo "se empezó a sobrepasar" con ella y para quitárselo de encima, le dijo que le gustaba el exministro de Transportes.

Ante estas polémicas declaraciones que dio en exclusiva, la senadora del PSOE Susana Díaz da su opinión tajante sobre las actitudes que tuvieron con la testigo del caso.

La opinión tajante de Susana Díaz sobre las actitudes de Koldo y Ábalos con Claudia Montes

Cuando Marta Flich pregunta a la colaboradora Susana Díaz cuál es la opinión que tiene ella sobre las fuertes declaraciones que dio en su intervención Claudia Montes, su postura es clara: "Me parece tan indignante y vergonzoso... Los 'machirulos' estos contratando de esa manera me parece infame".

A pesar de que en su entrevista ella hablaba fenomenal de José Luis Ábalos, a Susana Díaz le parece que "se aprovecharon de la 'chavala' porque estaba en una situación desesperada, encima se reían de ella llamándola 'la loca de Asturias' y lo único que quería era trabajar, no era el mismo escenario que la otra". Por lo que ella no señala a Claudia Montes: "Pero todo esto que vamos conociendo día a día me parece infame, indignante y vergonzoso".