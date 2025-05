La Mesa del Senado anunciaba el despido de dos trabajadores por una posible "infiltración masiva" en el material informático confidencial

El pasado miércoles, la Mesa del Senado anunciaba el despido de dos trabajadores después de la denuncia del PSOE por una posible "infiltración masiva" en el material informático confidencial que usan los senadores "desde dentro de los servicios" de la Cámara, en concreto en su "identidad digital".

Este jueves, el Senado ha emitido un comunicado afirmando que los dos informáticos despedidos por acceder de forma ilícita a información ''buscaban su promoción interna'' y han indicado que ''no tenían interés político” en sus actuaciones.

Para conocer a fondo todo lo que ha sucedido, 'Todo es mentira' ha conectado en directo con Susana Díaz, senadora del PSOE en el Senado, que nos explica todo lo que sabe al respecto.

''Estoy un poco alucinada. Ayer acabamos el pleno, se reunió la Mesa al terminar, nos marchamos sin saber qué estaba pasando esto y ya nos llegó la información de que había dos personas que iban a ser despedidas por acceder a terminales informáticos y a información'', explica Susana Díaz.

La política cree que tiene que arreglarse el tema cuanto antes: ''Esto lo tienen que aclarar bien porque es la Cámara Alta y la imagen que trasladamos del Senado de este país no es positiva. Creo que es conveniente que se aclare bien'', y continúa: ''Yo creo que han hecho bien en ir a la Fiscalía. Que hayan accedido a mi correo me preocupa cero, pero sí me preocupa la imagen de la Cámara Alta de este país''.

''Es conveniente que vayan a la Fiscalía, pero que haya una investigación en profundidad y que se nos diga todo. Creo que es bueno que se aclare todo'', añade la senadora del PSOE.

El Senado lanza un comunicado para aclarar el hackeo

Sergio Parras, colaborador del programa, ha explicado en directo la nota de prensa que el Senado ha lanzado para explicarlo todo sobre el hackeo: "Todos los accesos son de carácter administrativo en beneficio de su posible promoción interna, sin apreciarse ningún interés político''.

El comunicado continúa y asegura que: ''En ningún caso han accedido a información y/o actividad personal de sus señorías, ni se ha vulnerado el derecho a la intimidad de los senadores. La Mesa, por un principio de prudencia, decide además poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal por si considerase que sí hay indicios constitutivos de delito o falta."