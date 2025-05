¿Caso de homofobia en política?: "Ha dicho que interviniera desde una sauna", denunciaba el concejal del PSOE, Antonio Giraldo

Antonio Giraldo, concejal del PSOE, estaba realizando una intervención en la Asamblea y en ese momento, según el político, Andrea Levy pronuncia un comentario homófobo contra él: "Ha dicho que interviniera desde una sauna", denunciaba Giraldo. Al escuchar esto, Andrea Levy exclamaba "¡Vergüenza! y decidía acercarse al concejal del PSOE.

Tras estas impactantes imágenes, 'En boca de todos' conectaba en directo con la colaboradora del programa y concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid para conocer más detalles de lo sucedido. "Estoy consternadísima, no me he visto en otra igual, esto es una campaña de difamación para deshumanizarme", comenzaba apuntando Andrea Levy.

¿Qué comentario realizó Andrea Levy?

Sobre la expresión homófoba que aseguró Antonio Giraldo, Levy asegura que "nunca dijo eso" y explicaba: "Yo lo que dije a mi compañero es que creía que lo estaba diciendo por las saunas del padre de Begoña", palabras que según la concejal se utilizaron para atacarla. Tanto es así, que señalaba, que esto es una campaña de difamación por parte del PSOE y que le está afectando personalmente.

Además, Andrea Levy comentaba lo que le dice a Giraldo en las imágenes que mostraba el programa en las que se puede ver a la concejal del PP acercarse a concejal del PSOE: "Le cojo de la mano y le digo que no le conozco y que me da igual si es gay o heterosexual y le pregunto si me ha escuchado decir eso, a lo que me responde que no".

Por último, Nacho Abad planteaba a Andrea Levy si cree que este suceso fue algo intencionado o que pudo ser un error de interpretación y ella contestaba: "No lo sé, pero si vi a Reyes Maroto como pedía a los concejales que se levantaran y se fueran y ninguno le hizo caso porque nadie había escuchado".