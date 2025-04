"Me pegaron por mi condición sexual y por pedir una hoja de reclamaciones", señalaba la víctima.

Tras las presuntas amenazas recibidas, Maryam, hija del dueño del local, entraba en 'En boca de todos' sin mostrar su rostro para dar su versión de la pelea acontecida en su local. En primer lugar, asegura que tiene mucho miedo a que la pueda pasar algo: "No quiero que me vean aquí y me puedan reconocer por la calle, tengo miedo".