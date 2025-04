Los tres hermanos liberados no iban a clase, dormían en cunas y rodeados de excrementos. Los agentes cuando entran en la vivienda, se encuentran a los menores con tres mascarillas puestas, una encima de otra. Estaban ajenos a todo contacto con la realidad y uno de ellos tocaba la hierba con las manos, muy sorprendido. Los padres afirmaban que no los dejaban salir para protegerlos.

'En boca de todos' ha conseguido hablar con un vecino de 'casa de los horrores' , que tan solo vivía a 30 metros de la vivienda donde estaban encerrados estos niños. "Llevo aquí viviendo 23 años, esa casa lleva construída más de diez años y jamás he visto a nadie ni por fuera ni en las ventanas", afirmaba Marino, vecino de los detenidos.

Además, este vecino mostraba mucha rabia por no haberse dado cuenta de que algo tan horrible estaba ocurriendo muy cerca de su casa: "Me da mucho coraje y estupor tener tan cerca eso y no haberme dado cuenta que esas criaturas estaban viviendo ese horror".