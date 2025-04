Esta afectada compartía con nosotros el drama que vivió durante el colapso de la red: "Salí a las 14:30 de trabajar y la gente corría por todas partes, había inmensas colas para coger un autobús y al final en Atocha conseguí coger uno para llegar a mi casa". Tras comentar esto, Mari Paz confesaba, que en una de las paradas del autobús que la llevaba a su casa, vivió un momento muy duro: "Vi a un niño que tenía cáncer y no le dejaron subir, me pareció inhumano no dejar subir a un niño enfermo".