Claudia Montes se defiende en directo de los ataques que ha sufrido tras su entrevista

Claudia Montes entra en directo en 'Todo es mentira' para defenderse de las acusaciones

Exclusiva | Claudia Montes confiesa que Koldo, exasesor de José Luis Ábalos, se "sobrepasó con ella": "No me gusta hablar de esto, lo tenía apartado"

Claudia Montes entraba el pasado miércoles en directo en 'Todo es mentira' después de declarar ante el Tribunal Supremo como testigo por el caso Koldo. Miss Asturias 2017 daba varios titulares, en exclusiva, al programa y aseguraba que Koldo ''se sobrepasó con ella'', entre otros muchos temas.

Pero algo que quiso recalcar fue que tras su declaración se dijeron algunas mentiras, pero hubo una que le llamó especial atención: ''La primera mentira es que se ha dicho que no llegué a declarar puntual porque me dio una crisis de pánico. No me dio a mí, le dio a mi hijo. El juzgado y el juez estaban informados, por eso no entiendo que se diga una mentira así de grande, porque eso se puede comprobar tanto con la funcionario como con el juez", aseguró.

Tras lo ocurrido, varios medios han mantenido su postura pese a las explicaciones de ella, y debido a eso, Claudia Montes ha querido entrar de nuevo en directo en 'Todo es mentira' para defenderse de las acusaciones que se están vertiendo hacia su persona.

Claudia niega haber dado ninguna otra entrevista a otro medio e indica que las respuestas que dieron no eran suyas. Además, explica que demandará al medio por inventarse la entrevista y confirma que no ha cobrado nada por parte de 'Todo es mentira' como indican otros medios.

Miss Asturias también ha explicado que Koldo intervino para que mejorasen sus condiciones laborales e indica por qué le envió la nómica a Koldo: ''Me preguntó cuánto estaba cobrando, igual que quería saber cómo iba vestida todos los días a la oficina''.

Durante la entrevista, Jorge Calabrés, jefe de investigación de 'El Español' ha entrado en directo y ha asegurado que Koldo García pagaba cuando ella tenía citas con él, pero ella lo ha negado por completo: ''Todo lo que está diciendo es mentira y lo tendrá que demostrar todo delante de un juez''.

Claudia ha negado que tuviese ningún tipo de relación ''sentimental ni sexual'' con José Luis Ábalos y aclara el por qué de sus mensajes con el exministro: ''Cuando yo me vi tan acorralada por lo que me hacía Koldo, yo para quitarme de encima a Koldo García, le dije que me gustaba José, pero simplemente para quitármelo de encima''.

Y continúa defendiéndose: ''Si se hubiera presentado toda la conversación entera que mantuve en el tiempo con Koldo García, la gente entendería lo que me ha hecho este señor'', y afirma que tiene todos los pantallazos de las conversaciones.

