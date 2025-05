Jacobo Teijelo explica el motivo por el que coincidieron Leire Díez y Alejandro Hamlyn en su despacho y denuncia las escuchas en 'Todo es mentira'

Los audios donde una militante del PSOE buscaría pruebas contra la UCO: "No necesito a todo el mundo, solo a Balas"

Compartir







'El Confidencial' ha sacado a la luz unos polémicos audios de una reunión entre Alejandro Hamlyn, empresario vasco investigado en una trama de hidrocarburos, y Leire Díez, exdirgente municipal socialista. Un encuentro que supuestamente tenía por objetivo pedir información comprometedora sobre Antonio Balas, jefe del departamento de Delincuencia de la UCO, por ser el responsable de las investigaciones sobre Begoña Gómez.

Tras conocerse esta información, 'Todo es mentira' se pone en contacto con Jacobo Teijelo, abogado presente en dicho encuentro, para que éste explique cuál fue el motivo de dicha reunión y si ésta fue expresamente concertada para buscar pruebas contra la UCO.

El motivo de la reunión

Jacobo Teijelo, estuvo presente en dicha reunión en "calidad de abogado, que es lo que soy", asegura. "Hay un señor que solicita una visita para consultar un asunto penal que se encuentra en curso y viene acompañado de otros abogados. Esa reunión se prolonga más de una hora y al cabo de una hora se produce la visita siguiente, que este señor se estaba alargando más de la cuenta y se les invita a pasar para ir echando al anterior", cuenta el letrado. Es en ese momento cuando ambos coinciden en la sala pues "se cruza una visita con la otra y empiezan a hablar entre ellos porque el que entra por videoconferencia reconoce a una de las personas que han venido. Esa es toda la historia", asegura Teijelo.

El presentador entiende con esta declaración que supuestamente este encuentro se produce de manera fortuita y él niega rotundamente. "Lo que he dicho es que hubo una reunión de cuatro abogados y un acompañante suyo de su seguridad, el hombre entraba por videoconferencia y estaba consultando un problema de una defensa penal conectada con otros procedimientos que yo estoy defendiendo actualmente y planteo irregularidades cometidas por la Guardia Civil y ese es el motivo de toda la reunión", aclara.

PUEDE INTERESARTE Exclusiva | La prueba de las insistentes llamadas diarias de Koldo García a Claudia Montes

Después de ésta, el abogado tenía otra reunión pero, al alagarse la primera, les invitan a pasar "y en ese momento se cruzan, se sientan y están unos minutos conjuntamente. Son dos cosas distintas", apunta. Sin embargo, a Risto Mejide le choca que esto haya sucedido así "por un tema de confidencialidad", aunque Teijelo asegura que "pasa todos los días". Es más, le pide al presentador que él mismo pida la totalidad de los audios "para ver qué es lo que ocurre realmente".

Jacobo Teijelo denuncia las escuchas

Aprovechando que Risto Mejide ha asegurado que ha estado en más de una ocasión en un despacho de abogados, Jacobo Teijelo le pide al presentador que le diga cuántas veces han grabado sus conversaciones. "Imagino que ninguna, ¿creería usted normal que le escuchasen? ¿Se sentiría usted seguro cuando va a hablar con su abogado si le están grabando?", pregunta el letrado.

Sin embargo, el presentador pone por delante en este caso al derecho de la información pues le ampara al medio que publicó estos audios. "Sí, pero la información no es la que están diciendo. El debate no es ese. Los afectados son todos los abogados de España que hoy saben es posible que en España te estén escuchando cuando hablas con tus clientes y estos no van a hablar más. Usted, la próxima vez que vaya a hablar con su abogado escribirá en vez de hablar, ¿verdad que sí?", señala Teijelo.