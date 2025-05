Leire le ofreció un trato de favor de la Fiscalía en la causa en la que le piden 50 años de cárcel por fraude

Los audios donde una militante del PSOE buscaría pruebas contra la UCO: "No necesito a todo el mundo, solo a Balas"

Segunda entrega de los audios revelados por ‘El Confidencial’. Leire Díez, la supuesta 'fontanera del PSOE', llega a ofrecer beneficios judiciales a Alejandro Hamlyn, investigado en la Audiencia Nacional, a cambio de información contra el jefe de la UCO, según informa Carlota Núñez y Susana Camacho. "Te siento con la Fiscalía", le asegura en un momento de la conversación.

En octubre de 2022, Leire Díez estuvo en una presentación de Correos junto al entonces ministro de Cultura, Miquel Iceta. Era un acto oficial, con luz y taquígrafos, nada que ver con sus conversaciones publicadas por ‘El Confidencial’ con las peticiones de información al empresario Alejandro Hamlyn en contra de la UCO y de su jefe.

"Yo te puedo sentar con Fiscalía", le dice Leire a Alejandro Hamlyn

Hamlyn le confirmó que tenía datos sensibles: "Tengo muchísima información. Llevo cinco años trabajando en esto". A cambio de conseguirlos, ella le ofrecía un trato de favor de la Fiscalía en la causa en la que le piden 50 años de cárcel por fraude. "Yo te puedo sentar con Fiscalía", le asegura. "Si con Fiscalía nos sentado 40 veces, pero no avanzamos", le responde el empresario. “Álex, pero no para tomar una cerveza, hombre. Alex cuando yo digo de sentarte con alguien, de sentarte con alguien para un fin determinado, no es sentarte para que vayan toreando", le aclara.

Al lado de Díez está su acompañante, el empresario Javier Pérez Dolset, que subía la oferta con la abogacía del Estado. “¿Qué es lo que nosotros podemos traer a la mesa? Te lo diga así a lo bestia. Un acuerdo con la abogacía del Estado y con la Fiscalía", destaca. “Ya os digo, ya os digo que tenéis mi entera disposición, pero yo quiero un papelito", le subraya Hamlyn.

El Gobierno se desvincula por completo de las conversaciones

Y todas las promesas sin que Hamlyn tuviera que moverse de Dubái. "No pasa nada. Los fiscales también se mueven. En este país viajan, no hay ningún problema en eso. Eso no hay ningún problema", resalta Leire. Sobre su otro quebradero de cabeza, su deuda con la Hacienda foral, hubo promesas más escuetas. "Hablaremos con ellos", subraya Leire. Al final, todos con ganas de colaborar y de volver a hablar. Esas reuniones ya están denunciadas por Justicia Europa, Hazte Oír y el Partido Popular.

Todo esto, según ‘El Confidencial’, se habría hecho para desmontar los casos que salpican al entorno del presidente. El Gobierno se desvincula por completo y dice que no tienen nada que ver con esta mujer en privado. En público se remiten al comunicado del partido Socialista en el que aseguran que Leire no está en nómina del partido.

Marlaska recalca que la UCO cuenta con el respaldo del Gobierno

El ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, se ha limitado a decir que la UCO cuenta con el respaldo de todo el Gobierno y también ha querido destacar que, a diferencia de con otros ejecutivos, ahora trabajan con total independencia. Lo que descartan, de momento, es emprender acciones legales para que se investiguen. Sostienen que es responsabilidad de la autoridad competente que investiga los casos que salen en esos audios.

"Lo único que conozco es el apoyo de todos los integrantes del Gobierno de España a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, evidentemente. En el cumplimiento de sus funciones, esas unidades de Policía Judicial actúan bajo las directrices de las autoridades judiciales, aunque es cierto que en otros momentos, cuando gobernaba la derecha, yo creo que no ocurría eso de forma real", señala el ministro del Interior. El portavoz socialista, Patxi López, se ha pronunciado al respecto para decir que "si lo que se escucha es verdad, le parece absolutamente rechazable".

Feijóo anuncia medidas legales y denuncia "prácticas mafiosas"

El PP considera que esta situación no tiene precedentes en democracia. Denuncian "prácticas mafiosas" y el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, anuncia medidas legales, aunque no las ha querido concretar de momento porque sus servicios jurídicos todavía las están estudiando. Pero el objetivo está claro, cercar a Sánchez políticamente y en los tribunales por perseguir a la UCO. Feijóo habla directamente de guerra sucia, de cloacas y de mafia por la que Sánchez tendrá que responder.

En el Senado de la Comisión de investigación, los populares están convencidos de que detrás de esta operación está la sala de máquinas del partido Socialista y no una simple militante que pasaba por allí. "Usted, señora, cobraba un sueldo público para trabajar en las cloacas del partido Socialista, hablaba en nombre del Partido Socialista, se comprometía a intermediar con la Fiscalía General del Estado y con la abogacía del Estado y conspiraba contra los mandos y fuerzas de seguridad del Estado. Esto es mafia. Pero mafia pura practicada en la sede de un partido político que es el partido del Gobierno", sentencia Feijóo sobre esta nueva polémica que envuelve al Ejecutivo.