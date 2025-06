Javier Pérez Dolset se ha sentado en 'TEM' tras la última polémica

Javier Pérez Dolset reconoce saber por qué Leire Díez ofreció beneficios procesales a Alejandro Hamlyn: "Cuando lo sepas te vas a caer de la silla"

Compartir







Leire Díez comparecía durante la mañana de este miércoles en una rueda de prensa para dar su versión sobre los audios revelados y afirmaba no ser "ni fontanera, ni cobarde", además de confirmar que solicitó la baja voluntaria del PSOE. Tras su comparecencia se ha generado una gran polémica después de que Víctor de Aldama se acercase para encararse con ella.

Tras lo ocurrido, el comisionista recibía un empujón de Javier Pérez Dolset, que salía en defensa de ella. Para conocer a fondo todo lo ocurrido, Javier Pérez Dolset se ha sentado en el plató de 'Todo es mentira' y explica detalladamente su reacción.

''No hemos llegado a las manos'', comienza diciendo Dolset, pero Risto Mejide se lo reprocha: ''Empujarse no es una manera muy cívica de relacionarse''. ''Cuando alguien que mide 1.90 se abalanza sobre una mujer que mide 1.60, pues...Y si seguís el vídeo completo, no es un momento, es desde la mesa hasta la sala que hay al lado que son 30 metros''.

Y continúa explicando que Aldama intentó acercarse a Leire en varias ocasiones: ''La cabeza de Aldama estaba pegada a la de Leire mientras la estaba insultando y amenazando. No creo que sean formas, yo estaba fuera, pero antes de que yo llegara, no ha ido la cosa a mayores porque había una serie de periodistas que no le han dejado acercarse en el primer tumulto''.

PUEDE INTERESARTE Javier Pérez Dolset niega el contenido de los nuevos audios que intentarían entorpecer investigaciones de la UCO y desvela su relación con Ábalos

''Estaba a un metro cuando ha empezado a recoger los papeles y se iba, ha intentado irse por el otro lado, el otro la ha perseguido hasta que nos ha refugiado el personal del hotel en una sala que había allí cerca'', y revela cómo ha reaccionado Leire: ''Leire estaba desecha, se ha puesto a llorar, ha sido lamentable. Luego ha parecido la policía ha presentado una denuncia'', y niega que tuviesen conocimiento de que Aldama se fuese a presentar en la rueda de prensa.