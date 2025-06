Horizonte 13 JUN 2025 - 00:55h.

Muchos medios han relacionado sentimentalmente al empresario con la eurodiputada de Vox

Víctor de Aldama visitaba el plató de ‘Horizonte’ para responder a todas las preguntas de los periodistas invitados tras la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE al verse implicado en el ‘caso Koldo’.

El empresario no rehuyó ninguna pregunta y, antes de terminar la entrevista, Carmen Porter se interesaba por conocer la relación que le une a Mireia Borrás, eurodiputada de Vox, con la que muchos medios le han relacionado sentimentalmente.

“Mireia Borrás no voy a negar que la conozco obviamente, es amiga de unos amigos míos, hemos coincidido en dos ocasiones, creo que ella fue a un cumpleaños de una persona que no me corresponde decir, que no era ni en Ibiza, era en Formentera y a la vuelta pues llamó a sus amigos que son mis amigos y coincidimos en ese mismo momento”, explicaba.

Aldama se mostraba contundente: “Obviamente, a la pregunta que me estás haciendo, no es mi pareja, tiene su pareja, es más este fin de semana creo que, su pareja es luchador, luchaba en Madrid… me parece increíble que intenten mezclar algo así cuando pueden hacerle mucho daño a la persona”.

“Ya intentaron decir que, si estaba intentando ganar el voto para el PP, cosa que tuve que desmentir, obviamente ahora es Mireia Borrás porque es Vox, entonces lo siguiente qué va a ser… esto me parece sucio porque al final es una persona que tiene su trabajo, que pertenece a un partido político en el que yo no tengo ningún tipo de vinculación, ni tengo nada”, afirmaba rotundo Víctor de Aldama en ‘Horizonte’.