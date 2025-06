Miguel Salazar Madrid, 12 JUN 2025 - 23:47h.

Un funiconario de prisión se ha puesto en contacto con 'Horizonte' tras la sospechosa revelación de De Aldama

Víctor de Aldama desvela por primera vez algo sospechoso que le sucedió en la cárcel: “Vinieron a visitarme dos personas”

Víctor De Aldama, el empresario investigado por el 'caso Koldo', desveló a Iker Jiménez un misterioso suceso que nunca había compartido durante su estancia en prisión. Aseguró que tuvo un encuentro con dos hombres que se identificaron como "policías", aunque cree que en ningún momento pertenecían a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Tras la revelaci ón, un funcionario de prisión de la cárcel de Soto del Real en la que Víctor De Aldama cumplía condena por liderar una trama de fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos se ha puesto en contacto con 'Horizonte' para confirmar que se produjo esa inquietante visita.

El escalofriante mensaje sobre el encuentro en prisión

'Hola, Iker. Me encantaría participar en tu programa y contaros lo que sé de este asunto, pero me juego el sueldo. Yo te digo que ese documento, el que prueba que dos personas, supuestos guardias civiles, visitaron a Aldama en Soto del Real, lo he visto con mis propios ojos. Lo de la reunión está más que confirmado porque yo mismo lo he visto. Pero no te puedo decir nada más porque me la juego', reza el mensaje que podemos ver en el vídeo superior a este artículo.

Una semana y media antes de ese encuentro, se produjo otro suceso clave en toda esta historia que ha compartido el investigado por la trama que afecta al PSOE. Su abogado, José Antonio Choclán, le dice que no va a poder ser liberado como preveían por que le ha "traicionado". Al parecer, a este la había llegado una información de que su cliente habría solicitado un cambio de abogado.

"Querían sacar a José Antonio Choclán de la ecuación y ponerme a otro como abogado para controlar mi declaración, lo que hablaba y lo que no hablaba", explica De Aldama.