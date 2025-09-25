Fernando del Pozo da su opinión sobre la decisión tomada por Pedro Sánchez

Furor (P-46), el buque de la Armada que escoltará a la Global Sumud Flotilla en su ruta hacia Gaza

Este mismo jueves un buque militar ha partido desde Cartagena, Murcia, como apoyo a la Global Sumud Flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza. El buque que el Gobierno ha enviado es el BAM 'Furor', un patrullero oceánico, y que, según Pedro Sánchez cuenta "con todos los medios por si fuese necesario asistir la flotilla y realizar algún rescate".

Para conocer más datos, 'Todo es mentira' ha conectado en directo con Fernando del Pozo, almirante retirado, que da su opinión sobre si es acertada o no la decisión del Gobierno de enviar un buque de la Armada para proteger la flotilla.

''En mi opinión es un error de grueso calibre enviar un buque de la Armada a, según he leído en la prensa, dice, por si fuera necesario asistir a la flotilla y realizar algún algún rescate, dice, como si se tratará de una regata'', comienza explicando Fernando del Pozo en el programa.

Y continúa explicando por qué piensa que es un error: ''El asunto es que el problema ocurre muy lejos de las aguas de jurisdicción española, que se trata de una iniciativa privada y ajena al Gobierno de España, y que esas misiones son mucho más apropiadas para un buque de salvamento, no para un barco de la Armada como son salvamento, como son los de SASEMAR o incluso los de la Junta de Galicia''.

''Incluso sería mucho más adecuado un buque de la Guardia Civil, como el Duque de Ahumada, que han entregado hace exactamente una semana y que tiene más desplazamiento que cualquiera de los buques de acción marítima de la Armada. Además tiene 2600 toneladas y alojamiento para 200 personas adicionales a las de la tripulación y parece que sería mucho más adecuado para este tipo de emisiones, no tiene armamento, por lo cual habría menos conflictos'', explica e indica que si tuviese armamento, ''Israel podría tomárselo como un ataque o una provocación''.