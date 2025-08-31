“Si Israel decide una vez más violar la ley internacional y evitar que la ayuda internacional llegue a Gaza, nuestro plan B es volver con más fuerza”, ha asegurado la activista

Juan Bordera, voluntario de la Flotilla Global Sumud: “Debería servir para movilizar a la sociedad civil”

La Global Sumud Flotilla parte este domingo a las 15:00 del puerto de Barcelona. Pretende romper el bloqueo israelí a la Franja de Gaza y llevar a la población todo tipo de material, comida y agua. Entre los miembros de la expedición solidaria se encuentra la activista Greta Thunberg, políticos y personalidades del mundo de la cultura, tal y como informan en el vídeo Anna Ariño, Jorge Arenas y Laura Arias.

Un total de 300 voluntarios van a zarpar a Gaza en una veintena de embarcaciones, a las que se sumarán durante el recorrido otras procedentes de Túnez, Italia o Grecia. Van cargadas de medicamentos, alimentos y productos de primera necesidad.

El objetivo es establecer un corredor humanitario marítimo que ponga fin al olvido de aquellos que viven en la Franja, pero también al bloqueo que Israel ejerce para evitar la entrada de cualquier ayuda por el mar.

“Si Israel decide una vez más violar la ley internacional y evitar que la ayuda internacional llegue a Gaza, nuestro plan B es volver con más fuerza”, ha asegurado Thunberg.

Ella, junto con otros 300 activistas y personalidades reconocidas de hasta 44 países diferentes se han embarcado en la que es la misión internacional humanitaria más ambiciosa hasta la fecha.

A todos ellos se unen centenares de voluntarios como Ana Alcalde, que pone todo lo que está en sus manos y deja su hogar para dar visibilidad a la lucha: “Veía a niñas con los sesos en las manos y no podía aguantar ese dolor, tenía ese peso y esa responsabilidad sobre mí”.

La previsión es hacer escala en Túnez el 4 de septiembre y después continuar el recorrido rumbo a Gaza.