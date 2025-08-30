Albares recalca a sus socios de la UE la necesidad inmediata de detener la guerra en Gaza

Albares dice que la hambruna "inducida por Israel" en el enclave palestino pone en peligro la vida de miles de gazatíes, niños incluidos

Marcos Méndez denuncia la propagación de enfermedades en Gaza: "No hay medicamentos, ni capacidad hospitalaria"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea (UE) y Cooperación de España, José Manuel Albares, ha insistido este sábado desde Copenhague en que pedirá a sus homólogos europeos durante el encuentro en la capital danesa el respaldo a un plan de acción inmediata para detener la guerra de Gaza, según informa Lucía Tello desde Bruselas.

"Hay que actuar ya. No podemos seguir viendo destrucción, muerte y hambruna. Oriente Medio necesita paz", ha manifestado Albares ante los medios antes del comienzo de las reuniones de trabajo en el encuentro informal de este sábado.

Asegurar apoyo financiero a Palestina

"España ha propuesto un plan de acción a la UE para parar la guerra en Gaza. Hoy en la reunión de ministros de Exteriores UE voy a defender la importancia de ese plan", ha añadido en un mensaje publicado en su cuenta de X que reitera el enviado el viernes antes de su partida.

En la víspera, el ministro desgranó que la propuesta también busca garantizar que "nadie" en la UE venda armas a Israel y asegurar el apoyo financiero a la Autoridad Palestina "para que no se la asfixie económicamente".

En un vídeo difundido a los medios, Albares denunció además que la hambruna "inducida por Israel" en el enclave palestino está poniendo en peligro la vida de miles de gazatíes, niños incluidos, y defendió que el respaldo económico a Palestina "es absolutamente vital".