José Manuel Albares recalca a sus socios de la UE la necesidad inmediata de detener la guerra en Gaza

Albares recalca a sus socios de la UE la necesidad inmediata de detener la guerra en Gaza
El ministro español José Manuel Albares, a su llegada a la reunión informal en Copenhague (Dinamarca)Noticias Cuatro
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea (UE) y Cooperación de España, José Manuel Albares, ha insistido este sábado desde Copenhague en que pedirá a sus homólogos europeos durante el encuentro en la capital danesa el respaldo a un plan de acción inmediata para detener la guerra de Gaza, según informa Lucía Tello desde Bruselas.

"Hay que actuar ya. No podemos seguir viendo destrucción, muerte y hambruna. Oriente Medio necesita paz", ha manifestado Albares ante los medios antes del comienzo de las reuniones de trabajo en el encuentro informal de este sábado.

Asegurar apoyo financiero a Palestina

"España ha propuesto un plan de acción a la UE para parar la guerra en Gaza. Hoy en la reunión de ministros de Exteriores UE voy a defender la importancia de ese plan", ha añadido en un mensaje publicado en su cuenta de X que reitera el enviado el viernes antes de su partida.

En la víspera, el ministro desgranó que la propuesta también busca garantizar que "nadie" en la UE venda armas a Israel y asegurar el apoyo financiero a la Autoridad Palestina "para que no se la asfixie económicamente".

En un vídeo difundido a los medios, Albares denunció además que la hambruna "inducida por Israel" en el enclave palestino está poniendo en peligro la vida de miles de gazatíes, niños incluidos, y defendió que el respaldo económico a Palestina "es absolutamente vital".

