La actriz Susan Sarandon, la activista Greta Thunberg o la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también se unen a la Flotilla Global Sumud

Greta Thunberg anuncia que la mayor flotilla de ayuda a Gaza partirá desde España

Compartir







La actriz Susan Sarandon, la activista Greta Thunberg o la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se unen a la Flotilla Global Sumud, que zarpa el domingo hasta Gaza desde Barcelona con ayuda humanitaria. En el puerto de la capital catalana, Juan Bordera, diputado de Compromís en las Cortes valencianas e integrante de la flotilla, cuenta a Anna Ariño cómo se han preparado.

Antes de zarpar el domingo en una flotilla con 300 voluntarios que superará los 20 barcos y a la que se unirán embarcaciones de Túnez e Italia, Bordera explica que se han “enfrentado diversos simulacros de los posibles escenarios que nos vamos a encontrar una vez estemos ya cerca de la Franja”.

PUEDE INTERESARTE Los bomberos forestales marchan contra la precariedad laboral y exigen la dimisión de Mañueco por su gestión en los incendios

Pese a los obstáculos con los que se puedan encontrar, el diputado cree que tienen posibilidades de llegar a Gaza. “Si no creyera que podemos no me embarcaría, pero es probable que no lleguemos porque nos intercepten en aguas internacionales cometiendo una acción ilegal”, dice.

“Debería servir para movilizar a la sociedad civil”

“Aun así creo que esto debería servir sobre todo para movilizar a la sociedad civil. No podemos permitir que esto siga pasando”, añade.

Al Gobierno y a la comunidad internacional piden “como mínimo, ruptura de relaciones económicas y de todo tipo, institucionales, con el Gobierno genocida del Estado de Israel”.

“Y creo que la comunidad internacional debería tomar medidas urgentes para evitar que esto se vaya escalando aún más porque esto de momento afecta a los palestinos, pero esto no es una cuestión solo de Palestina. Nos jugamos que la humanidad empiece a descender por un precipicio de falta de legalidad, de países que no respetan las leyes internacionales que habíamos acordado y creo que es una situación que no puede ser más urgente”, añade.