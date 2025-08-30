Las protestas de los bomberos exigiendo condiciones laborales dignas y la dimisión de Mañueco

Las bomberos forestales han marchado por Soria exigiendo condiciones laborales dignas y la dimisión de Mañueco

SoriaLos bomberos de Soria salieron anoche a las calles en una marcha reivindicativa para denunciar sus condiciones laborales y reclamar la dimisión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. La protesta sirvió también como homenaje a las víctimas de los incendios forestales de este verano, entre ellas el compañero fallecido en León durante las labores de extinción.

Los bomberos, acompañados de vecinos y representantes sindicales, marcharon en silencio recordando a los profesionales que han perdido la vida en el fuego y denunciando la “crítica situación” que atraviesa el sector.

La manifestación de los bomberos

Entre las principales demandas está el reconocimiento oficial de la categoría de bombero forestal, que aún no se aplica en Castilla y León, única comunidad autónoma que carece de esta regulación, demandaban los manifestantes.

La precariedad también se refleja en la temporalidad que sufren los bomberos. “La mayoría seremos despedidos en octubre para volver a ser contratados el año que viene. Mientras tanto, en invierno deberían encargarnos los trabajos de prevención, pero no se hace”, denunciaba uno de los bomberos.

"En Castilla y León trabajamos con emisoras viejísimas, auténticos trastos, y con una falta alarmante de medios humanos y técnicos", lamentaban algunos participantes.

Este verano, más de 150.000 hectáreas han ardido en la comunidad, una cifra que ha marcado uno de los peores balances de la historia reciente. Ante esta situación, los bomberos consideran que la gestión autonómica “ha llegado a un límite insostenible”.

La protesta incluyó un gesto simbólico: frente a las Cortes de Castilla y León, los bomberos forestales encendieron un fuego como crítica a su situación laboral y exigieron en bloque la dimisión del presidente Mañueco.

Mañueco defiende su gestión

Mientras tanto, en el interior del Parlamento autonómico, Fernández Mañueco defendía su gestión. “La actuación desde la comunidad ha sido la adecuada desde el primer momento, con mi máxima implicación personal”, aseguró.

Las movilizaciones no terminarán en Soria. El próximo viernes 5 de septiembre, el colectivo Enfoca ha convocado una concentración en Granada para denunciar la falta de medios, la precariedad salarial y el incumplimiento de derechos básicos en el sector.