2025, año negro de los incendios: más de un millón de hectáreas calcinadas en Europa

España y Portugal suman un total de 650.000 hectáreas arrasadas por el fuego este verano, según el satélite Copernicus

El uso de la inteligencia artificial para combatir los incendios forestales: ¿es posible un sistema de predicción de fuegos?

Compartir







Este 2025 se ha convertido en el año más negro de la historia en cuanto a incendios forestales se refiere. No sólo en España, también en Europa. De hecho, según los datos del satélite Copernicus, en el Viejo Continente han sido calcinadas más de un millón de hectáreas. Informa en el vídeo Irene Fernández.

Y es que lo habitual a estas alturas del año, según los registros de Copernicus, es que la superficie afectada por las llamas en la Unión Europea ronde las 278.000 hectáreas, es decir, casi cuatro veces menos que lo que ya se ha quemado este ejercicio.

PUEDE INTERESARTE Protesta de los bomberos forestales de Castilla y León contra el presidente Mañueco y el consejero Suárez-Quiñones

De todos los pa�íses, España se lleva la palma. Las hectáreas arrasadas en lo que va de año superan las 400.000 y junto a Portugal sumamos 650.000. Unos datos en la península ibérica que pulverizan todas las estadísticas. Rumanía (125.000 hectáreas), Italia (72.000) y Grecia (47.000) son los otros tres países más afectados.

Copernicus ajusta hasta las 143.673 hectáreas en Galicia

El Sistema de Información de Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés) del programa europeo Copernicus ha ajustado su estimación de hectáreas quemadas por fuegos forestales en Galicia, situando dicha estimación en 143.673 hectáreas, en lo que va de mes de agosto.

PUEDE INTERESARTE Las medidas antiincendios propuesta por Feijóo ya están vigentes en el sistema penal español

Según los últimos datos, actualizados hasta este viernes, en el mes de agosto ardieron en la provincia de Ourense 138.689 hectáreas; otras 2.121 en la provincia de Lugo; 1.614 hectáreas en la provincia de Pontevedra; y 1.249 hectáreas en A Coruña. Este sistema de medición, mediante imágenes vía satélite, ha realizado los ajustes a la baja básicamente en la superficie quemada en la provincia de Ourense.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Los registros del EFFIS suman, en el mes de julio, un total de 734 hectáreas calcinadas en toda Galicia: 330 hectáreas en la provincia de Pontevedra, otras 298 hectáreas en Ourense, 54 hectáreas en Lugo y 42 hectáreas en A Coruña.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Precisamente, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha dado a conocer este 29 de agosto los cálculos de superficie calcinada que maneja el Gobierno gallego: unas 96.500 hectáreas entre julio y agosto (con 666 focos de fuego sólo en el actual mes). Este viernes también, según los datos del parte informativo de la Consejería de Medio Rural, han quedado en situación de 'controlado' todos los incendios en Galicia, tras mejorar la situación en A Pobra do Brolló (Lugo) y Avión (Ourense), en los que han ardido 900 y 250 hectáreas respectivamente.