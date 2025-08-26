Las medidas propuestas por el PP y Núñez Feijóo ya están contempladas en el Código penal

La propuesta del PP de crear un registro de pirómanos aviva hoy el debate político y jurídico. Feijóo quiere incluir a todos los condenados por sentencia firme como responsables de haber originado las llamas. Dani Montero, de Investigación Noticias Cuatro, analiza las posibilidades de esta propuesta de la oposición.

La propuesta de Núñez Feijoo tiene un primer problema y es que los “pirómanos” propiamente dichos, las personas con una conducta patológica que les hace prender fuego al monte, son un número residual de las condenas. No llegan apenas al 2 %. Lo que matizó entonces Feijoó es que sería un registro para personas condenadas en firme.

Las medidas propuestas por Feijóo ya existen

El problema es que ese registro ya existe y es el Registro Central de Penados, donde los funcionarios autorizados para ello, Guardia Civil, Policía y los juzgados, pueden consultar ya los antecedentes de cualquier persona.

Sobre la propuesta de pulseras telemáticas preventivas volvemos a lo mismo. Esa es una medida que ya contempla el código penal y que en cualquier caso, tiene que imponerla un juez.

Una pulsera telemática es una medida prevista siempre que un juez lo considere necesario. Ni siquiera en cuestiones de violencia de género, por ejemplo, se puede poner a una persona una medida como esa si no lo ha ordenado un juez.

Sobre la comparación con el registro Viogen por violencia machista, hay dos diferencias. La primera es que es un registro que se centra en la protección a la víctima y el segundo es que ese registro no es público.

En España los antecedentes penales son un dato de especial protección. Hay países como Reino Unido o Estados Unidos que tienen un registro público de delincuentes sexuales, que puede consultar cualquier ciudadano.

Eso en España, tal y como está la legislación actual . Y lo mismo pasaría con un registro público sobre pirómanos.