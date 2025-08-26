Preocupación en León por los fuegos de La Baña, Garaño y Porto, impulsados por potentes rachas de viento

El Gobierno declara 'zona catastrófica' territorios en todas las CCAA, excepto el País Vasco, por incendios y DANAS

Y el León preocupa los frentes de La Baña, Garaño y Porto, que ayer cogieron muchísima fuerza por culpa de potentes rachas de viento. Se desalojaron hasta 13 localidades. Informa Noemí Bautista.

En las últimas horas la situación de los incendios de León ha mejorado durante la noche por la bajada de las temperaturas y por los trabajos de los equipos de extinción. Ahora mismo no hay ninguna población amenazada tras funcionar los contrafuegos, pero siguen desalojadas seis poblaciones porque se teme que las horas centrales del día con el calor y el viento todo vuelva a empeorar.

Las llamas cercan la población de Garaño, León

Una de las localidades afectadas ha sido la de Garaño donde sus vecinos no han sido desalojados pero a los que nadie quita el susto de encima tras ver a las llemas llegar hasta las puertas de sus viviendas.

El fuego tampoco ha dado tregua esta noche en la localidad de La Baña donde sus vecinos se han negado a ser desalojados y han preferido quedarse para evitar que el fuego destruyera sus hogares