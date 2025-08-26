Durante la noche, los vecinos de hasta siete núcleos vivieron en una permanente angustia por la proximidad de las llamas a las viviendas

El Gobierno declara 'zona catastrófica' territorios en todas las CCAA, excepto el País Vasco, por incendios y DANAS

La ola de incendios que arrasa Galicia y el oeste del territorio peninsular ha vuelto a golpear el municipio de Quiroga, donde un nuevo y voraz foco arrasó ya unas 600 hectáreas en una única jornada tras iniciarse en tierras de A Pobra do Brollón. Informa Alfonso Núñez.

El incendio comenzó a las 13.06 horas en la parroquia de Abrence, en el Concello de A Pobra do Brollón, a escasa distancia de Quiroga, municipio en el que quedaron arrasadas unas 9.000 hectáreas la pasada semana tras otro voraz incendio.

Poblaciones en peligro por las llamas

Las llamas avanzaron hacia tierras quiroguesas, por los lugares de Conceado y San Pedro de Lor, a pesar de estar el foco en el concello vecino. Debido a la virulencia del fuego y a que había tres poblaciones grandes en peligro, se decretó la Situación 2 de emergencia, que se mantiene en este momento.

Durante la noche, los vecinos de hasta siete núcleos vivieron en una permanente angustia por la proximidad de las llamas a las viviendas viendo como trabajaban los efectivos, 5 técnicos, 19 agentes, 23 brigadas, 28 motobombas, 4 palas, 4 helicópteros e 10 aviones, que se quedaron pequeños para frenar la intensidad y devastación de la que hacía gala.

Los vecinos salieron de sus viviendas de forma preventiva por su propio pie durante las tareas de extinción y sin que se decretaran confinamientos o evacuaciones relacionadas con este incendio en particular. Finalmente, las llamas no alcanzaron las casas y durante la mañana de hoy el fuego viró de nuevo en dirección a A Pobra do Brollón, pasando por una zona de monte bajo que ya se quemó hace cuatro años, tal y como detalló el concejal de Medio Ambiente, Luis Manuel Arias.

Mientras esta situación estaba amenazando, en otra zona de Quiroga, en Outeiro, en el límite con Folgoso do Courel, volvió a reactivarse el fuego, que pudo controlarse de nuevo. Este foco pertenece al gran incendio que comenzó en Larouco y que llegó a Quiroga la pasada semana, para ser estabilizado el sábado tras arder una superficie estimada de 30.000 hectáreas, lo que lo convierte en el incendio más grande de Galicia con un perímetro de 170 kilómetros.

Por el momento, quedó controlado ese nuevo foco y la preocupación se vuelca ahora en A Pobra do Brollón, a donde se dirigen las llamas de nuevo, una localidad que acaba de perder a su teniente de alcalde, Ricardo Rodicio González, tras su fallecimiento repentino y que está en jornada de luto.

Durante la tarde de ayer y ante la cercanía de las llamas, se cortó la circulación en la N-120 entre los kilómetros 497 y 503, que fue abierta unas horas después. También se cerró la vía LU-993, que ya ha sido también reabierta a la circulación en la mañana de este martes. 112 Galicia informa de que los vehículos ya pueden transitar entre los kilómetros 18,5 y 24,2 del vial, tramo que todavía permanecía cerrado a primera hora.

También, Adif ha interrumpido la circulación entre San Clodio Quiroga y Pobra do Brollón, de la línea Monforte de Lemos-Ponferrada.