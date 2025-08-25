Los vecinos de la parroquia de Casaio denuncia la pasividad de las autoridades de la Xunta para extinguir las llamas desde un primer momento

La directora de Protección Civil, Virginia Barcones, señala una "evolución favorable" de los incendios: 15 siguen activos

Los datos de los incendios en Galicia este años son demoledores. El de Larouco es el peor de la historia de la comunidad gallega que ha quemado 30 .000 hectáreas. En total, la ola de incendios ha arrasado 90 .000 hectáreas en Ourense, que es el 15 % de la superficie de esa provincia. Ahora preocupa el que afecta a la localidad de Casaio que ha carbonizado casi 4 .500 hectáreas. Informa Sara García.

Preocupación en la aldea de Carballeda por la cercanía de las llamas. El incendio comenzó el día 15 en Zamora y avanzó rápidamente hasta llegar hasta esta zona de Ourense.

Preocupación por el incendio de Casaio, Ourense

Ahora las llamas se encuentran situadas en un monte justo enfrente del pueblo y la situación preocupa porque si avanza con rapidez podría cruzar el río y llegar hasta la aldea. Se trata de una zona virgen de muy difícil acceso, sin ganadería y de ahí la dificultad de los medios de extinción para apagarlo. Pero los vecinos están muy enfadados con la Xunta de Galicia porque tardaron mucho tiempo en enviar hasta aquí a los brigadistas.

En toda la provincia aún quedan tres incendios activos por lo que se mantiene el nivel 2 de alerta. Los vecinos de Casaio están cansados de una situación que no cesa desde el 15 de agosto.

Las llamas han avanzado lentamente sin que las autoridades tomasen cartas en su extición por lo que se ha ido extendiendo sin parar. Ahora esperan que las condiciones meteorológicas jueguen a su favor en los próximos días.