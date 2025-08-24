Una DANA amenaza a España: lluvias abundantes, tormentas con granizo y avisos por barrancos y cauces

Alertas de nivel naranja con riesgo importante por precipitaciones y tormentas en zonas de Cataluña y Aragón

La CHE advierte sobre la posibilidad de que se produzcan crecidas súbitas en cauces menores y barrancos

Compartir







Una DANA dejará en las próximas horas lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora en puntos del nordeste peninsular, además de tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento, lo que ha obligado a activar alertas de nivel naranja con riesgo importante en zonas de Cataluña y Aragón.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la aproximación de un frente poco activo por el noroeste peninsular y la formación de una DANA en el sudoeste, con incertidumbre sobre su evolución, dejará este domingo chubascos y/o tormentas fuertes en litorales catalanes y zonas del interior nordeste sin descartar las montañas del sudeste.

Alerta naranja en Cataluña y Aragón

A las 14:00 horas Cataluña ha activado la alerta naranja (riesgo importante) ante la previsión de chubascos fuertes que acumularán entre 30 y 40 litros por metro cuadrado en una hora en zonas como el prepirineo y depresión central de Barcelona y en el Pirineo de Girona.

El nivel naranja de alerta es, además, por tormentas fuertes en el prepirineo y depresión central de Barcelona, así como en el Pirineo de Girona y prelitoral, según los datos de la Aemet.

También se ha activado la alerta naranja en el bajo Aragón de Teruel ante la posibilidad de tormentas acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Esta región está, asimismo, en nivel amarillo -nivel inferior al naranja-, aunque con riesgo para ciertas actividades, por lluvias fuertes de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

La Comunidad Valenciana está en alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes, con especial impacto en el interior norte de Castellón ante la posibilidad de que pueda ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

También está en alerta amarilla por fuertes tormentas la zona de la Ibérica de Soria en Castilla y León, así como al centro de Navarra y Pirineo (con granizo y rachas de viento muy fuertes) y La Rioja.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Por otra parte, según recoge el diario Hoy Aragón, la Conferencia Hidrográfica del Ebro (CHE) ha lanzado una advertencia ante la posibilidad de que se produzcan crecidas súbitas en cauces menores y barrancos durante la jornada de este domingo, 24 de agosto.

El aviso se enmarca en el episodio de precipitaciones intensas que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a activar alertas de nivel amarillo y naranja en varios territorios del nordeste peninsular.