La ola de calor ha tenido una duración de 16 días, la tercera más larga desde que hay registros

¿Por qué el calor también afecta a la mente?: desde ansiedad e irritabilidad hasta pérdidas de memoria

Las temperaturas llevan más de dos semanas marcando valores por encima de lo habitual. La ola de calor ha sido larga y ha batido varios récords, dejando los termómetros del Cantábrico con cifras más propias del Mediterráneo. La buena noticia es que la situación, gracias a una incursión de aire frío, tiene las horas contadas, según informa en el vídeo Rosemary Alker.

Esta ola de calor ha durado 16 días, dos semanas de intenso calor que la colocan como la tercera más larga desde que hay mediciones. Solo la superan una del 2015, que llegó a durar 28 días, y otra en el 2022, que alcanzó los 18.

Máximas de récord con toda la península por encima de los 40ºC

El pasado domingo ha sido uno de los peores días en cuanto a registros. Jerez de la frontera volvía a cocerse bajo unos abrasadores 45,8ºC. Lo hacía también El Granado, en Huelva, llegando hasta los 45,4ºC. En esta misma localidad se rebasaban los 46ºC hace tan solo unas semanas, rompiendo el récord de temperatura máxima de España.

Montoro, en la provincia de Córdoba, no se queda atrás: han alcanzado los 45.3ºC. Y la propia ciudad de Córdoba lleva más de 20 días seguidos sin bajar en ningún momento de los 23ºC de mínima. Noches tropicales que se acumulan una tras otra dificultando el sueño.

Este 17 de agosto fue, además, un hito. Más de 200 estaciones meteorológicas de la AEMET llegaron a valores por encima de los 40ºC de máxima. Solo algunos puntos de Galicia, Asturias o País Vasco se quedaron sin alcanzar esa temperatura. Las temperaturas extremas se extendieron por todo el país pero cobraron especial intensidad en el sur. En 22 estaciones se superaron los 44ºC, sobre todo en Andalucía. Y en varios puntos de Cádiz, Córdoba y Sevilla, se rebasaron los 45ºC de máxima a la sombra.

La entrada de aire frío pondrá fin al episodio

El final de la ola de calor está previsto para este mismo lunes. En el norte ya lo están notando y a lo largo del martes el descenso se extenderá a la mayor parte del país. La culpable es una incursión de aire frío que se adentra por el cantábrico y provocará que las tonalidades más verdosas y azules se abran paso en los mapas de la AEMET.

Las temperaturas podrán bajar hasta 10 grados en el centro y en el este del país. Los termómetros volverán a los habituales 23ºC a orillas del Cantábrico, los 30ºC en el centro o incluso los 35ºC en Andalucía. Valores, a partir del miércoles, incluso por debajo de lo que es habitual.