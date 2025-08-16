España sufre la tercera peor ola de calor desde que hay registros

Varios municipios del Cantábrico han alcanzado su récord de calor, con temperaturas superiores a 40 grados

El puente de agosto comienza con toda España inmersa en plena ola de calor, con hasta 43 grados en Badajoz

La ola de calor en la que nos encontramos en España, que es la más extensa que ha tenido el país hasta el momento, se ha convertido también en la tercera peor desde que existen registros, según informa Gabriel Valcárcel. La misma llegará a su fin este próximo lunes.

De este modo, se han alcanzado temperaturas en el Cantábrico que son más propias de Andalucía o Extremadura. Por ejemplo, este viernes, en la localidad cántabra de Tama y en el municipio asturiano de Mieres llegaban a los 43,3 y 42,9 grados, respectivamente.

Nuevo pico de la ola de calor

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este sábado avisos por calor de nivel rojo (riesgo extremo) en zonas de Andalucía, donde se esperan 44 grados, Cataluña y Comunidad Valencia, mientras que en once comunidades son de nivel naranja (riesgo importante) y en Galicia y Canarias, amarillo (riesgo).

Los avisos por temperaturas extremas están activos, mayoritariamente, desde las 13:00 horas y la única comunidad que no tiene ninguno es Asturias, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En Andalucía, la alerta roja afecta a la campiña sevillana, donde las máximas pueden llegar a 44 grados. En naranja, Córdoba, con 43 grados en la campiña y 41 en el resto de la provincia. El mismo nivel en Jaén, también con hasta 43 grados en el valle del Guadalquivir y en Morena y Condado, así como 42 grados en zonas de Cádiz y Huelva o 40 en Granada.

El aviso rojo afecta en Cataluña a la depresión central y el prelitoral sur de Tarragona, donde la máxima será de 42 grados y se refiere a las zona más bajas. En el resto, aviso naranja, con 40 grados en la depresión central de Lleida o 39 grados en zonas de Barcelona y Girona.

En la Comunidad Valenciana, las máximas de 42 grados suponen la alerta roja en el litoral de Valencia; Alicante, en naranja con máximas de hasta 40 grados, y Castellón, en amarilla, donde se pueden alcanzar los 36.