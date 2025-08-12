La Aemet ha ampliado la ola de calor hasta el lunes, pero espera que el miércoles se produzca un leve descenso de las temperaturas

Aviso rojo por calor en cuatro islas de Canarias: Gran Canaria y Fuerteventura marcan las temperaturas más altas durante la madrugada

La Aemet amplía la ola de calor hasta el lunes 18 de agosto. Ya se ha convertido en una de las olas más extensas que hemos tenido. Y eso que ya venimos de la jornada de ayer, que fue especialmente calurosa. De hecho, casi 200 estaciones de la red de la Agencia Estatal de Meteorología, alcanzaban o superaban la barrera de los 40 grados.

Destacamos esas temperaturas extremas de hasta 44° en algunas localidades de Badajoz, Huelva y Teruel y destacar también que estas temperaturas, como decíamos, no tienen fin y van a continuar la jornada de este martes. Serán temperaturas muy altas, nuevamente en toda la depresión del Guadalquivir, donde podremos alcanzar los 44°.

Calor intenso también en el interior de la isla de Gran Canaria, con valores que pueden superar los 38 grados y atención también hoy en puntos del Cantábrico Oriental con esos vientos de componente sur, en ciudades como Bilbao podrían registrar temperaturas de 40°. Sin embargo, en el resto del país si es cierto que tenemos más tormentas, algunas nubes y por lo tanto las temperaturas podrían ser ligeramente, solo ligeramente más bajas, porque igualmente hablamos de temperaturas que se acercarán a los 40° tanto en el centro como la depresión del Ebro.

La Aemet ha avanzado asimismo temperaturas similares a las del lunes en el interior peninsular, que superarán los 36-40 grados, si bien es probable que en puntos del Guadalquivir se alcancen los 44 grados y no se descartan en zonas de la vega del Guadiana. El organismo ha reconocido que "debido a la probable formación de tormentas vespertinas generalizadas hoy y mañana, la incertidumbre en el pronóstico de las máximas es alta en estas jornadas".

A partir del miércoles se producirán leves descensos

En cuanto al miércoles, predominarán los descensos de las máximas en la península, de forma notable en la vertiente cantábrica aunque las temperaturas diurnas serán muy elevadas en el cuadrante suroccidental y depresiones del nordeste, donde se seguirán alcanzando los 40 grados, según esto.

Este cambio se notará sobre todo en zonas en del norte. Por allí sí es cierto que gracias a la llegada de una vaguada por el puntos del noroeste del país, nos traerá algo de aire un poco más. Y eso permitirá que se alivien las temperaturas extremas en Galicia y en todo el Cantábrico, en el resto del país mañana bajan las temperaturas también en el centro y en el sur, pero igualmente venimos de valores muy altos y aún así las máximas superarán los 35°.

Sin embargo, en el Mediterráneo, por ejemplo, mañana ni siquiera van a bajar. Y esto va a ser solo mañana, porque a partir del jueves, nuevamente habrá una Dorsal Anticiclónica y por lo tanto el, viernes, sábado y domingo las temperaturas totalmente disparadas. En cuanto al lunes, 18, el escenario más probable, según esta nueva estimación, es que comience un descenso de las temperaturas, aunque este día todavía serían significativamente elevadas para la época del año, con la probable superación de 40 grados en algunas zonas.