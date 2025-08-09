El municipio grancanario de Tejeda, isla que se encuentra en aviso rojo, ha alcanzado los 32 grados a las 22:00 horas de este viernes

Qué hacer para soportar una ola de calor: desde la hidratación hasta la hora en la que debemos ducharnos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso por ola de calor hasta el próximo jueves, 14 de agosto, con temperaturas máximas que rebasarán los 40 grados centígrados en Canarias este fin de semana, con alerta roja en la isla de Gran Canaria, y los 42ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir durante el próximo lunes y martes. Informan en el vídeo David Perdomo, María Benito, Sara Lago, Lucía Tuñas y Gabriel Valcárcel.

Durante el domingo, el clima experimentará pocos cambios excepto por el ascenso acusado de las temperaturas en el Cantábrico y en el norte del litoral mediterráneo. La Aemet señala que las máximas superarán los 34-36ºC en el zonas interiores del Cantábrico, especialmente en valles; los 36-38ºC de nuevo en buena parte del interior peninsular y de Mallorca, y los 39-40ºC en los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Miño y Ebro, así como en puntos del Duero, depresiones del nordeste y Ampurdán.

El pronóstico recoge que el punto álgido de la ola de calor en Canarias se alcanzará durante este fin de semana. Así, prevé que buena parte del archipiélago lidie mañana con máximas superiores a las 40ºC, excepto las islas más occidentales. Las temperaturas nocturnas serán igualmente muy elevadas, por encima de 26-28ºC, especialmente en vertientes sur. Además, se espera la entrada de calima intensa en la parte oriental.

Los termómetros seguirán disparados

El organismo estatal ha explicado que habrá subidas de las máximas el lunes en la cuenca del Ebro, tercios sur y este peninsulares y Cantábrico oriental, mientras que comenzarán a descender por el tercio noroccidental, de forma más acusada en Galicia. De este modo, continuarán superándose los 36-38ºC de forma general en el interior peninsular, valores que se extenderán también al este peninsular, donde es probable que algunas zonas superen los 39-40ºC.

Por lo demás, se sobrepasarán los 39-40ºC en buena parte del cuadrante suroccidental peninsular, especialmente en los valles de los grandes ríos, e incluso se superarán los 42ºC en el Guadalquivir. En este sentido, la Aemet ha especificado que no se descarta que también se supere este valor en el valle del Ebro y depresiones del nordeste, donde esta jornada sería la más calurosa de este episodio.

Los descensos comenzarán a partir del martes 12. Aún así, estos estarán restringidos al extremo norte peninsular y tercio nororiental. De esta forma, es probable que se sigan sobrepasando los 36-38ºC de manera generalizada salvo en el Cantábrico. Asimismo, es probable que se superen los 39-40ºC en los valles del Miño y Ebro, interiores de la Comunidad Valenciana, Vega del Segura y en el cuadrante suroccidental peninsular, e incluso los 42ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

En lo que respecta a Canarias, el pronóstico recoge que las temperaturas empezarán a bajar a partir del lunes 11, aunque este día todavía serán muy elevadas, por encima de 37-39ºC de forma general en medianías e interiores e incluso sobrepasando los 40ºC en valles del interior de Gran Canaria. Asimismo, se registrará calima intensa. La Aemet ha avanzado que los termómetros irán normalizándose a partir del martes 12 y que la ola de calor finalizará, aunque es probable que se sigan superando los 36-38ºC en el interior de Gran Canaria.

Noche en Canarias por encima de 25º

La llegada de la ola de calor a las Islas Canarias ha dejado una primera noche con temperaturas locales que han superado los 25 grados centígrados en varias localidades del archipiélago, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología.

De este modo, en el municipio grancanario de Tejeda se han alcanzado los 32º, a las 22:00 horas, donde se ha registrado una temperatura media de 30º hasta al menos la medianoche. Le siguió el municipio de Pájara, en la isla de Fuerteventura, que llegó a rozar los 29,9 grados de temperatura a las 00:00 horas, y la localidad de Puntagorda, en la isla de La Palma, con 26,7 grados en el mismo periodo.

Al contrario, las cumbres de las islas de La Palma y Tenerife han sido las que han registrado las temperaturas más bajas durante la noche, con hasta 19,5º en Izaña (Tenerife) y 19,2º en el Roque de los Muchachos (La Palma). En general, en el resto de zonas no se ha logrado bajar de los 20 grados.