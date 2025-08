Las calles son un peligro para cualquier trabajo físico cuando se superan los 30°C

Los empleados que trabajan al aire libre, sobre todo en las zonas urbanas, son los que se llevan la peor parte de la ola de calor. Las temperaturas extremas complican sus funciones laborales. Según informa Sara Baos y Ana Martín, ellos continúan trabajando en la obra y, para sobrellevar el calor, aseguran que beben mucha agua y que se refugian en la sombra en los descansos.

Estos días, algunos trabajan hasta las 15:00 horas de la tarde pero en otros países como Italia, las medidas son más drásticas. Allí, por ejemplo, han prohibido trabajar entre las 12:00 horas de la mañana y las 16:00 horas de la tarde ante el aumento de casos por golpes de calor.

Multas de un millón de euros para las empresas que no cumplan con las medidas

En España, las empresas que no que no cumplan con las medidas de seguridad serán sancionadas con multas de hasta un millón de euros. Pero aquí la frase más repetida entre los trabajadores es que no queda otra que aguantar. Hace unas semanas que José y Ronaldo consiguieron reducir su jornada laboral. Antes acababan a las 15:00 horas del mediodía. “Pues esa hora es muy mala. Empezamos una hora antes y podemos acabar a las 14:00 horas”, explica uno de ellos.

Se encargan de revisar el mantenimiento de los aspersores y cuando pueden se refrescan con el agua. “Nos mojamos un poco la cabeza, sacamos el cuello y los brazos sobre todo”, explica el joven. Al superar los 30°C, las calles son un peligro para cualquier trabajo físico. “Por nuestra seguridad y por la de los clientes, este año ya creo que es el séptimo tour que hemos cancelado por el calor”, explica un trabajador.

Se puede solicitar un permiso climático retribuido durante cuatro días

Por ello, los que lo necesiten pueden solicitar un permiso climático retribuido durante cuatro días. “Sinceramente, con los calores que hacen aquí en Granada, con el mes de julio que hemos tenido y el mes de agosto que nos espera, cuatro días poco te solucionan”, señala un trabajador de la ONCE. Y no solo en faenas al aire libre, en una tintorería, entre planchas y secadoras, pueden llegar a los 34°C.

Para trabajar tanto en exterior como en interiores, es importante seguir las recomendaciones: protegerse, llevar agua y tener mucho cuidado con pasar horas expuestos al sol. Porque en lo que va de verano, los golpes de calor han causado la muerte a tres trabajadores.