Sanidad advierte que el calor ha dejado ya 19 muertos en los primeros cuatro días de agosto

Tercer día de esta segunda ola de calor asfixiante que afecta a todo el país, sobre todo a la mitad sur, según informa Ana Martín y Carla Infiesta. El mapa de avisos es muy similar al que había ayer. Nueve provincias están en aviso, entre ellas Ciudad Real, Toledo, Badajoz, Jaén, Córdoba o Granada, que pueden llegar hoy a los 43°C, según la AEMET.

Los termómetros no han dado tregua. Se han superado los 30°C en muchas zonas como en Coria, por ejemplo, con 33,2°C. A las 00:00 horas de la noche, se registraron 32,5°C en Bailén y 32,1°C en Almadén, Ciudad Real. En Granada también han sufrido mucho esta noche, donde han rozado los 30°C pero hoy se ha llegado a los 40°C.

Segunda noche sin dormir por la ola de calor

En Granada tienen activa la alerta naranja por altas temperaturas hasta las 21:00 horas de la noche. Ha sido un día bastante complicado. El equipo de Noticias Cuatro ha acudido a un auténtico refugio en el centro, el ayuntamiento, donde han instalado unos toldos. Así, en la calle comercial están abiertas las puertas de bares y comercios y el aire acondicionado sale hacia afuera. El calor es insoportable y lo peor son las noches cuando el termómetro no baja de los 25°C.

Segunda noche de ola de calor, segunda noche sin poder dormir. “Duermo a ratos y cambiándome de sitio todo el tiempo”, confiesa una mujer. Pocas provincias se libran estos días de la alerta por temperaturas extremas máximas que incluso superan los 40°C, y cuando cae la noche, muchos abren las ventanas para ver si refresca.

Más probabilidad de sufrir la famosa morbimortalidad

“Entre los ruidos de la calle y el calor es imposible dormir”, asegura una mujer. “No puedo, hace muchísimo calor y no se puede soportar”, añade otro hombre. Las mínimas no bajan de 20°C en toda la noche y no queda otra que usar el ventilador. Son temperaturas a las que no estamos acostumbrados.

“Te levantas más cansado, con ganas de quedarte en la cama”, sostiene una joven. Y esto puede tener efectos en la salud de los más vulnerables que están asociados a esa famosa morbimortalidad, es decir, una enfermedad de mortalidad asociada al calor de noche. Porque en estos días ni la noche da una tregua.