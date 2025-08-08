El cielo estará algo enturbiado en los próximos días precisamente por la llegada de la calima

La ruta del aire acondicionado: los principales refugios climáticos a los que acudir en verano en Madrid

Compartir







Esta ola de calor ya es la quinta más duradera desde que hay registros. En algunos puntos del país, este fenómeno viene acompañado de unas tormentas que para algunos son un pequeño respiro. Según informa Gabriel Valcárcel, las temperaturas en altura muestran perfectamente esta situación en los valores climáticos que pueden verse en el mapa, ya que nos encontraríamos esta semana con las temperaturas más altas de todos esos registros. Un tiempo que está complicando dormir por las noches.

De momento, una antigua tormenta tropical formada en Estados Unidos, se iría moviendo por el Atlántico, llegando durante los próximos días. A mediados de semana, estará a una posición similar a la que se ve en el mapa. Y con esa posición, la antigua tormenta tropical Dexter, convertida ya en borrasca, iría barriendo poco a poco hacia el este las temperaturas más extremas de esta ola de calor. Pero aún falta mucho y habrá que ir perfilándolo.

La calima se une a la ola de calor que azota al país

El calor no nos abandona y se presentan unos días con unas temperaturas bastante altas. Unos grados que subirán también el norte. En zonas como en Vitoria tendrán 39ºC y en Ourense, 41ºC. Mucho calor en el sur también y máxima precaución en Canarias, donde hay un aviso rojo activado por máximas de 42ºC a 44ºC. Pero no solamente tendremos esto, sino que habrá una calima.

El cielo estará algo enturbiado precisamente por ella, pero de nuevo hay que fijarse en Canarias, donde el aumento va a ser muy significativo. Allí las concentraciones harán que la calidad del aire sea muy mala. Hay que tener mucha precaución este fin de semana en Canarias tanto por las altas temperaturas como por la calima y la extrema sequedad del ambiente que va a disparar el riesgo de los incendios.