La ola de calor ha convertido Madrid en un auténtico horno y muchos buscan el sitio perfecto para relajarse

Los cambios bruscos de temperatura y sus efectos negativos en la salud: de la oficina al coche puede haber más de 25ºC

Compartir







MadridCuando ir por la sombra o beber agua no es suficiente para aguantar el calor, es el momento de hacer la ruta del aire acondicionado. Los madrileños que se atreven a quedarse en la capital en verano tienen experiencia y, en esta incansable búsqueda, han encontrado más de un "oasis" donde sobrevivir a la ola de calor. Son los llamados refugios climáticos, informa en el vídeo Julia Pulido.

Y es que mantenerse hidratado, llevar ropa fresca y evitar las horas más calurosas no siempre es suficiente. Algunos turistas padecen más que disfrutan su paseo por el centro. Dos litros de agua, una cerveza fresca o incluso caminar con un parasol. La ola de calor ha convertido Madrid y otras ciudades del centro y el sur en auténticos hornos. Al margen de las recomendaciones habituales, siempre está el truco de buscar lugares con aire acondicionado, los refugios climáticos de la capital.

PUEDE INTERESARTE El efecto de las altas temperaturas en el PIB europeo: un día de ola de calor es como un día de huelga

Del museo al centro comercial, la población huye a los refugios climáticos

“¿Me puedes poner el aire, por favor? ¡A tope!”, se escucha en un restaurante del centro de Madrid. Refrescarse en cualquier establecimiento es para muchos el mejor plan en verano. “Dentro se está de lujo”, afirma una joven. Y añade: “Es casi mejor el metro y el bus que estar aquí fuera”. La ola de calor está haciendo que las m�áximas alcancen día sí y día también los 39ºC en la capital. Por las noches, los termómetros no bajan de unos tórridos 25ºC.

Los llamados refugios climáticos pueden ser cualquier lugar refrigerado. La mayoría de ellos son espacios de consumo, como centros comerciales o cafeterías. Pero también entrarían aquí algunas iglesias, bibliotecas y museos. Todos estos sitios lo son, pero hay espacios expresamente preparados para ello. Y se dice que en pleno centro de la capital existe "un oasis para combatir las altas temperaturas”.

El Círculo de Bellas Artes, la nevera secreta de Madrid

El espacio en cuestión es el salón de baile del Círculo de Bellas Artes, "un espacio donde estar frescos y tranquilos pero, sobre todo, donde mantener la filosofía de parar”, dice su director de desarrollo estratégico, Santiago Hernández. Este refugio climático es una enorme sala de altos techos llena de plantas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

La vegetación es fundamental. "Las plantas son reguladoras de temperatura naturales, entonces dentro estamos a 25ºC en comparación a los 38ºC que hay afuera”, explica Hernández. El del Círculo se caracteriza por ser uno de los pocos refugios climáticos donde no hay que consumir. Aquí se juega, se charla y se descansa.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Noticias Cuatro habla con algunos de sus usuarios. "No tienes que tomar nada, hay actividades lúdicas y se está tranquilo”, resalta una joven. "Se está muy a gusto, conoces a gente y juegas a juegos de mesa”, añade otra. Un respiro y una paz compartida en una ciudad en la que ni el calor ni el consumismo dan tregua.