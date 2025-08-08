La calima intensificará el calor en Gran Canarias donde mañana estarán en aviso rojo

Gran CanariaLa calima afectará a la península y sobre todo a Canarias en medio de la ola de calor. Según informa David Perdomo, la suspensión del polvo está desde hace días en todo el archipiélago en capas altas. Los episodios de polvo en suspensión suelen ser más habituales e intensos en invierno, pero en verano llegan con aire seco y con muy poca humedad, lo que aumenta la sensación de calor extremo.

La isla con más calor vuelve a ser Gran Canaria. Hoy en algunos puntos amanecían con 34° y en las medianías ya están rozando los 40ºC. Muchos buscan refugio en las playas donde hace algo más de fresco, aunque el calor se intensificará durante las próximas horas.

Alerta máxima para la salud, rayos ultravioleta y riesgo por incendios

Gran Canaria estará mañana en aviso rojo y el domingo también estarán en el mismo nivel Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. El Gobierno de Canarias pide precaución. Hay alerta máxima por riesgo para la salud, rayos ultravioleta y riesgo de incendios forestales. Hoy en Canarias, al sexto día de calor extremo, se une la calima con lo que eso conlleva para nuestra salud. "Me duele la garganta por la calima porque se me mete la tierra", confiesa un niño. “Problemas en los ojos y en las vías respiratorias", añade una mujer.

"La calima lo que viene es a complicar toda la situación que tenemos ya", explica Lorenzo Armenteros, miembro de Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMGF). Ese polvo en suspensión está justo encima de las Islas Canarias. El peor día va a ser el domingo, aunque en la península no va a notarse tanto. Esta calima que viene del Sáhara contiene minerales y sustancias tóxicas.

Se incrementa el riesgo de infecciones respiratorias

"Entre los síntomas está la disnea, nos van a provocar irritación, faríngea a todos y nos van a provocar tos. Con bacterias en suspensión se incrementa el riesgo de infecciones respiratorias", expresa Armenteros. Se denomina PM10 por el tamaño de las partículas. “Es el grosor de un pelo y estas partículas, al llegar a nuestro organismo y depositarse en los pulmones, tienen una mayor dificultad de depuración porque son partículas más grandes”, afirma el experto.

Por eso, la recomendación es llevar mascarilla y aunque parezca que no sirve, intentar respirar por la nariz. “Va a ser nuestro primer filtro para que las partículas se que den en la zona mucosa”, destaca Armenteros. Se recomienda no estar mucho tiempo en la calle y aunque haya mucho calor lo mejor es cerrar puertas y ventanas.