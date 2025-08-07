El calor en el coche es muy peligroso y desciende la capacidad de atención

Dormir en plena ola de calor, un reto imposible: las noches tropicales no dan tregua con mínimas de 20°C

Compartir







Cuando las temperaturas son tan altas como las de estos días, uno de los lugares donde más sufrimos es en el coche. Tras horas aparcado al sol, el termómetro en el interior del vehículo pueden superar con creces los 60ºC. Pero hay trucos para enfriarlo lo más rápido posible para hacer la conducción segura. Sandra Mir nos los cuenta en el vídeo.

El calor en el coche es muy peligroso y desciende la capacidad de atención. Conducir con el interior del vehículo a 35ºC equivale a hacerlo ebrio. Casi todos lo hacemos mal pero Jorge, director de 'Norauto' en Leganés, nos explica cuál es el procedimiento adecuado.

PUEDE INTERESARTE Sanidad advierte que el calor ha dejado ya 19 muertos en los primeros cuatro días de agosto

El desconocido truco japonés

Lo primero que hacemos muchos en cuanto entramos al coche es poner el aire acondicionado a tope. Es precisamente lo peor que podemos hacer. El primer paso debe ser bajar las ventanillas sin climatización, esperando aproximadamente un minuto para encender, esta vez sí, el aire. Si lo encendemos al principio saldrá caliente y vamos a tener una temperatura interior aún más alta.

Una vez hecho eso, Jorge nos desvela que podemos recurrir también al llamado 'truco japonés'. Básicamente consiste en tener subidas todas las ventanillas del coche menos la del conductor. En ese punto, alguno de los ocupantes del vehículo sale fuera por la parte del copiloto y empieza a abanicar con la puerta. De ese modo, conseguimos empujar el aire más fresco del exterior hacia dentro, a la vez que el caliente sale.

Con las ventanas bajadas y el aire acondicionado a una temperatura media, podemos comenzar a circular. Lo más importante, dice el experto en automóviles, es descender los grados poco a poco, paulatinamente. También hay consejos a tener en cuenta a la hora de aparcarlo. Lo ideal es estacionarlo en una zona que sabemos que quedará a la sombra o, en su defecto, usar un parasol.